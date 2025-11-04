Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newswoman walking her dog in park when man called Madam began masturbating
पार्क में कुत्ते के साथ टहल रही थी महिला, पीछे से आया और बोला- मैडम; फिर करने लगा मास्टरबेट

पार्क में कुत्ते के साथ टहल रही थी महिला, पीछे से आया और बोला- मैडम; फिर करने लगा मास्टरबेट

संक्षेप: पीड़िता की ओर से दर्ज शिकायत में कहा गया, 'आरोपी ने पीछे से 'मैडम' पुकारा और मैं मुड़ी तो उसने मुझे देखकर हस्तमैथुन करना शुरू कर दिया।' शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके व्यवहार से सदमे में आकर वह तुरंत घर भाग गई।

Tue, 4 Nov 2025 07:18 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बेंगलुरु में एक महिला पार्क में अपने कुत्ते के साथ टहल टल रही थी, जिस दौरान उसके साथ यौन उत्पीड़न की घटना हुई। शिकायत के अनुसार, एक अज्ञात आदमी उसे देखकर मास्टरबेट करने लगा। आरोपी की उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है। वह काले बालों वाला, भूरे रंग की शर्ट और ग्रे कलर का शॉर्ट्स पहने हुए था। यह घटना शनिवार सुबह करीब 11 बजे इंदिरानगर इलाके में हुई। जब 33 वर्षीय महिला का आरोपी ने पीछा किया और ये गंदी हरकत की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:देखा नेपाल में एक बैन से क्या हो गया, पोर्न पर रोक लगवाने की याचिका पर बोला SC

पीड़िता की ओर से दर्ज शिकायत में कहा गया, 'आरोपी ने पीछे से 'मैडम' पुकारा और मैं मुड़ी तो उसने मुझे देखकर हस्तमैथुन करना शुरू कर दिया।' शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके व्यवहार से सदमे में आकर वह तुरंत घर भाग गई। कुछ समय बाद उसने इस घटना के बारे में अपनी बहन को बताया, जिसने अपनी सहेली को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

सार्वजनिक अश्लीलता का मामला दर्ज

इंदिरानगर पुलिस ने अज्ञात पुरुष के खिलाफ सार्वजनिक अश्लीलता और यौन उत्पीड़न के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75 के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की पहचान कर उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि, उसके बारे में अभी तक और अधिक जानकारी नहीं मिल पाई है। इस बीच, सोशल मीडिया पर लोगों ने इस घटना को लेकर अपने गुस्से का इजहार किया है और आरोपी के खिलाफ सख्त ऐक्शन लेने की मांग रखी है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Karnataka Bengaluru Crime News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।