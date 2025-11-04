पार्क में कुत्ते के साथ टहल रही थी महिला, पीछे से आया और बोला- मैडम; फिर करने लगा मास्टरबेट
बेंगलुरु में एक महिला पार्क में अपने कुत्ते के साथ टहल टल रही थी, जिस दौरान उसके साथ यौन उत्पीड़न की घटना हुई। शिकायत के अनुसार, एक अज्ञात आदमी उसे देखकर मास्टरबेट करने लगा। आरोपी की उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है। वह काले बालों वाला, भूरे रंग की शर्ट और ग्रे कलर का शॉर्ट्स पहने हुए था। यह घटना शनिवार सुबह करीब 11 बजे इंदिरानगर इलाके में हुई। जब 33 वर्षीय महिला का आरोपी ने पीछा किया और ये गंदी हरकत की।
पीड़िता की ओर से दर्ज शिकायत में कहा गया, 'आरोपी ने पीछे से 'मैडम' पुकारा और मैं मुड़ी तो उसने मुझे देखकर हस्तमैथुन करना शुरू कर दिया।' शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके व्यवहार से सदमे में आकर वह तुरंत घर भाग गई। कुछ समय बाद उसने इस घटना के बारे में अपनी बहन को बताया, जिसने अपनी सहेली को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
सार्वजनिक अश्लीलता का मामला दर्ज
इंदिरानगर पुलिस ने अज्ञात पुरुष के खिलाफ सार्वजनिक अश्लीलता और यौन उत्पीड़न के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75 के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की पहचान कर उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि, उसके बारे में अभी तक और अधिक जानकारी नहीं मिल पाई है। इस बीच, सोशल मीडिया पर लोगों ने इस घटना को लेकर अपने गुस्से का इजहार किया है और आरोपी के खिलाफ सख्त ऐक्शन लेने की मांग रखी है।