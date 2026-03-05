होली पर महिला की हैवानियत; पोते पर उड़ेल दिया खौलता गर्म पानी, VIDEO देख दहल जाएगा दिल

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बच्चे ने गलती से अपनी दादी पर पेंट छिड़क दिया, इससे महिला बेहद क्रोधित हो गई और उसने बच्चे पर खौलता हुआ पानी उड़ेल दिया। घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें बच्चे की चीख सुनी जा सकती है।

होली के मौके पर महाराष्ट्र के नागपुर से एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है। यहां नागपुर जिले में एक महिला ने अपने पोते पर खौलता हुआ पानी उड़ेल दिया। इसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि बच्चे से उस पर गलती से थोड़ा पेंट डाल दिया था। घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। वीडियो में दर्द से कराहते बच्चे को इधर उधर भागते देखा जा सकता है। घटना में बच्चा बुरी तरह झुलस गया।

यह घटना तीन मार्च को आरामशीन इलाके के वार्ड नंबर 2 में हुई और पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो है। पुलिस के मुताबिक 4 वर्षीय बच्चा अपने घर के बाहर पेंट से भरी स्प्रे बोतल लेकर खेल रहा था।पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उसने गलती से अपनी दादी सिंधु ठाकरे पर पेंट छिड़क दिया, जो खौलता पानी बाल्टी में भर रही थीं। पुलिस अधिकारी ने बताया, गुस्से में आके महिला ने खौलता पानी लड़के पर उड़ेल दिया।''

फिलहाल सामने आई जानकारी के मुताबिक बच्चा कमर के नीचे बुरी तरह झुलस गया और उसे नागपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार, वह 45 प्रतिशत तक झुलस गया है। पुलिस ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।