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अभिजीत दीपके पर महिला ने फेंकी स्याही, हाथ जोड़ बोली- बहुत मारा, जय श्रीराम

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सोनम वांगचुक को अस्पताल में एडमिट करवाए जाने के बाद अब अभिजीत दीपके खुद अनशन पर बैठ गए। एक महिला ने इस दौरान उन पर स्याही फेंक दी। बाद में महिला ने खुद के साथ मारपीट किए जाने का दावा किया। साथ ही, जयश्रीराम के नारे लगाए।

अभिजीत दीपके पर महिला ने फेंकी स्याही, हाथ जोड़ बोली- बहुत मारा, जय श्रीराम

सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करवाए जाने के बाद जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) प्रमुख अभिजीत दीपके ने मोर्चा संभाल लिया है। दीपके वांगचुक के बाद अनशन पर बैठ गए हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में सीजेपी के कार्यकर्ता और आम लोग भी समर्थन में आए हैं। इस बीच, शनिवार दोपहर को अभिजीत दीपके पर अचानक एक महिला ने स्याही फेंक दी, जिससे हड़कंप मच गया। स्याही फेंकने के बाद महिला ने दावा किया कि उसके साथ मारपीट की गई। वह हाथ जोड़ती दिखी और जय श्रीराम के नारे भी लगाए।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सामने आए वीडियो में दावा किया गया कि महिला ने अभिजीत दीपके पर स्याही फेंकी। इसके बाद, जब उसे जंतर-मंतर से पुलिस बाहर ले जा रही थी, तब उसे मोबाइल कैमरों ने घेर लिया। वह कैमरों के सामने जय श्रीराम के नारे लगाती दिखी और कहा कि उसे बहुत पीटा गया। महिला को चारों तरफ से पुलिसकर्मियों ने घेर रखा था। वे उसे वहां से सुरक्षित जगह पर ले जा रहे थे। इस दौरान, कैमरा पकड़े लोगों ने जब पूछा कि आखिर क्या हुआ तो उसने हाथ जोड़े और कहा, ''बहुत मारा-बहुत मारा। जय श्रीराम।''

पुलिस की ओर से सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से अस्पताल में एडमिट करवाए जाने के कुछ घंटों बाद यह स्याही फेंकने वाली घटना सामने आई। कुछ देर के लिए कार्यक्रम बाधित हुआ और सीजेपी समर्थक मंच की ओर पहुंच गए। महिला की पहचान और उसके इस तरह के कृत्य के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। हालांकि, पुलिस सूत्रों ने बताया कि उसे हिरासत में ले लिया गया है और जांच की जा रही है। इससे पहले, दिल्ली पुलिस वांगचुक को उनके अनिश्चितकालीन अनशन के 21वें दिन शनिवार तड़के तबीयत बिगड़ने के बाद सफदरजंग अस्पताल ले गई। पुलिस ने कहा कि चिकित्सकीय सलाह और दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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पुलिस की ओर से सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से अस्पताल में एडमिट करवाए जाने के कुछ घंटों बाद यह स्याही फेंकने वाली घटना सामने आई। कुछ देर के लिए कार्यक्रम बाधित हुआ और सीजेपी समर्थक मंच की ओर पहुंच गए। महिला की पहचान और उसके इस तरह के कृत्य के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। हालांकि, पुलिस सूत्रों ने बताया कि उसे हिरासत में ले लिया गया है और जांच की जा रही है। इससे पहले, दिल्ली पुलिस वांगचुक को उनके अनिश्चितकालीन अनशन के 21वें दिन शनिवार तड़के तबीयत बिगड़ने के बाद सफदरजंग अस्पताल ले गई। पुलिस ने कहा कि चिकित्सकीय सलाह और दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे वांगचुक

नीट परीक्षा में पेपर लीक के चलते कॉकरोच जनता पार्टी पिछले कई दिनों से जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 20 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। उनकी मांग केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाए जाने को लेकर है। वहीं, 20 जुलाई को होने वाले संसद सत्र के दौरान संसद तक मार्च का भी प्लान बनाया गया है। हालांकि, उससे पहले ही वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर से उठाकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। पुलिस की तरफ से दी गई नई जानकारी के मुताबिक, एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की जांच कर रहे डॉक्टरों ने कहा कि वह कमजोर हैं और लंबे समय तक उपवास रखने की वजह से उनमें डिहाइड्रेशन के लक्षण दिख रहे हैं। उन्हें निगरानी में रखा गया है। पुलिस ने एक बयान में कहा कि आगे के मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं और एक्सपर्ट की देखरेख में उनकी सेहत पर लगातार नजर रखी जा रही है।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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