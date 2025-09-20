डिजिटल अरेस्ट के बाद महिला को आया हार्ट अटैक, मौत के बाद भी आते रहे ठगों के संदेश

हैदराबाद में डिजिटल अरेस्ट का एक डरावना मामला सामने आया है। यहां एक महिला की डिजिटल अरेस्ट होने के बाद हार्ट अटैक से मौत हो गई। मौत के बाद भी उसके फोन पर आरोपियों के मेसेज और कॉल आते रहे।

हैदराबाद में डिजिटल अरेस्ट का एक बेहद खौफनाक मामला सामने आया है। यहां एक रिटायर्ड सरकारी डॉक्टर को साइबर ठगों ने अपना शिकार बनाया और तीन दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। इस दौरान ठगों ने करीब 6.6 लाख रुपये खाते से उड़ा दिए। बुजुर्ग महिला इतना टेंशन में आ गई कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया गया कि महिला की मौत के बाद भी उसके मोबाइल में ठगों के संदेश आते रहे।

जानकारी के मुताबिक 5 सितंबर को महिला के पास एक वीडियो कॉल आया था। इस वॉट्सऐप अकाउंट पर बेंगलुरु पुलिस के अधिकारियों की प्रोफाइल पिक्चर लगी थी। आरोपियों ने महिला को कई कागजात दिखाए जिनपर ईडी, आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट तक की फर्जी मुहर लगी हुई थी। आरोपियों ने कहा कि पीड़िता मानव तस्करी की आरोपी हैं और उनपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

इसके बाद स्कैमर्स ने महिला से गिरफ्तारी से बचाने के लिए पैसे की डिमांड की। महिला ने डर के मारे 6.6 लाख रुपये उनके बताए गए अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद भी स्कैमर्स और पैसा ऐंठने की फिराक में वीडियो कॉल करते रहे और धमकाते रहे। करीब 70 घंटे के डिजिटल अरेस्ट के दौरान डॉक्टर इतना परेशान हो गई कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया। परिवार को बाद में इस पूरे वाकये का पता चला।