रेपिस्ट से बचने की कोशिश में जंगल में रास्ता भटकी युवती, फिर पुलिस ने ऐसे बचाया
ओडिशा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर पुलिस ने एक महिला को जंगल के अंदर से बचाया। आरोप है कि महिला के बलात्कार की कोशिश की गई। वह बचकर भागने में तो कायमाब रही, लेकिन इस कोशिश में जंगल में रास्ता भटक गई।
ओडिशा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर पुलिस ने एक महिला को जंगल के अंदर से बचाया। आरोप है कि महिला के बलात्कार की कोशिश की गई। वह बचकर भागने में तो कायमाब रही, लेकिन इस कोशिश में जंगल में रास्ता भटक गई। शुक्र है मोबाइल उसके पास था और उसने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने महिला की तलाश शुरू की। जब उसकी सटीक लोकेशन नहीं मिली तो पुलिस ने ड्रोन, फ्लेयर गन और रॉकेट का इस्तेमाल करके बाहर निकाला।
बाइक सवार से ली थी लिफ्ट
जानकारी के मुताबिक महिला कहीं जा रही थी। खुर्दा बस स्टैंड के पास उसने एक मोटरसाइकिल से लिफ्ट ली। आरोप है कि लिफ्ट देने के बाद मोटरसाइकिल सवार महिला को लेकर रतनपुर के जंगलों की तरफ जाने लगा। जब महिला को बाइक सवार की मंशा का अंदाजा हुआ तो वह बाइक से उतरकर भागने की कोशिश करने लगी। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने इस दौरान उसका रेप करने की कोशिश की। लेकिन वह लड़ती रही और आखिरकार किसी तरह उसके चंगुल से बचकर भागने में कामयाब रही।
भटक गई रास्ता
भागते-भागते युवती रास्ता भटक गई और जंगल के अंदर पहुंच गई। इसके बाद उसने अपने मोबाइल की मदद से पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। सूचना मिलते ही इंफोवैली, जटनी और खंडागिरी पुलिस थानों की 50 फीसदी फोर्स ने एसीपी जोन-III के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि युवती के मोबाइल पर जीपीएस ऑन नहीं था। इसलिए उसको पता नहीं चल पा रहा था कि वह जंगल में किस जगह पर है। हालांकि उसे सुरक्षित ढंग से बचा लिया गया।
शिकायत कराई दर्ज
पुलिस ने आगे बताया कि युवती, शुरू में शिकायत दर्ज कराने को लेकर झिझक रही थी। लेकिन काफी समझाने-बुझाने के बाद वह केस दर्ज कराने के लिए राजी हो गई। इसके बाद इंफोवैली पुलिस थाने में बलात्कार के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। अपराध के दौरान इस्तेमाल की गई बाइक को भी सीज कर दिया गया है। पुलिस अब मामले में आगे की जांच कर रही है।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।