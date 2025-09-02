woman lawyer hired an aide to plant fake IED at former husband residence terrorism charges पूर्व पति को फंसाने के लिए घर पर रखवाया फेक IED, महिला वकील की खतरनाक साजिश का खुलासा, India News in Hindi - Hindustan
Hindi NewsIndia Newswoman lawyer hired an aide to plant fake IED at former husband residence terrorism charges

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 10:09 AM
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने महिला वकील की ओर से अपने पूर्व पति को आतंकवाद के आरोप में फंसाने के मामले का पर्दाफाश किया है। राहिला कादरी ने लंबे समय तक जेल भेजने के लिए फर्जी आईईडी अपने पूर्व पति के घर पर रखवाने की साजिश रची। पुलिस के मुताबिक, राहिला ने अपने मौजूदा पति वकील रईस अहमद भट के साथ मिलकर यह प्लान बनाया था। वह अपने पूर्व पति से बदला लेना चाहती थी। इस काम के लिए उन्होंने बांदीपोरा के सुंबल निवासी सजाद अहमद गनी का इस्तेमाल किया, जिसने फर्जी IED को पूर्व पति मंजूर अहमद खान के फेरोजपुर स्थित घर पर रखा।

पुलिस ने कहा कि राहिला और उनके पूर्व पति के बीच लंबे समय से वैवाहिक विवाद चल रहा था, जिसके चलते राहिला उससे गहरी नफरत रखती है। उन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया ताकि मंजूर को फर्जी केस में फंसाया जा सके। सजाद ने भी IED रखने के बाद पुलिस को गलत जानकारी दी ताकि मंजूर को फर्जी रिकवरी केस में फंसाया जा सके। पुलिस ने बताया कि इस मामले में तीनों आरोपियों (राहिला, रईस और सजाद) को कानूनी नोटिस जारी किए गए हैं और केस को कोर्ट में पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ाया जाएगा।

घर में IED छिपाने की सूचना

घटना के बारे में और जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि 31 जुलाई को तंगमर्ग पुलिस को सूचना मिली थी कि फेरोजपुर में मंजूर के घर में एक IED छिपाया गया है। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान घर के मुख्य गेट के पास एक संदिग्ध पैकेज मिला। बम निरोधक दस्ते ने जांच की तो पता चला कि पैकेज में प्लास्टिक का डिब्बा था, जो देखने में IED जैसा लग रहा था लेकिन वो नकली था। इसे लेकर पूरे मामले की गहराई से जांच की गई और फिर धीरे-धीरे सारे खुलासे हुए।

