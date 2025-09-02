पूर्व पति को फंसाने के लिए घर पर रखवाया फेक IED, महिला वकील की खतरनाक साजिश का खुलासा

पुलिस ने कहा कि राहिला और उनके पूर्व पति के बीच लंबे समय से वैवाहिक विवाद चल रहा था, जिसके चलते राहिला उससे गहरी नफरत रखती है। उन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया ताकि मंजूर को फर्जी केस में फंसाया जा सके।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने महिला वकील की ओर से अपने पूर्व पति को आतंकवाद के आरोप में फंसाने के मामले का पर्दाफाश किया है। राहिला कादरी ने लंबे समय तक जेल भेजने के लिए फर्जी आईईडी अपने पूर्व पति के घर पर रखवाने की साजिश रची। पुलिस के मुताबिक, राहिला ने अपने मौजूदा पति वकील रईस अहमद भट के साथ मिलकर यह प्लान बनाया था। वह अपने पूर्व पति से बदला लेना चाहती थी। इस काम के लिए उन्होंने बांदीपोरा के सुंबल निवासी सजाद अहमद गनी का इस्तेमाल किया, जिसने फर्जी IED को पूर्व पति मंजूर अहमद खान के फेरोजपुर स्थित घर पर रखा।

पुलिस ने कहा कि राहिला और उनके पूर्व पति के बीच लंबे समय से वैवाहिक विवाद चल रहा था, जिसके चलते राहिला उससे गहरी नफरत रखती है। उन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया ताकि मंजूर को फर्जी केस में फंसाया जा सके। सजाद ने भी IED रखने के बाद पुलिस को गलत जानकारी दी ताकि मंजूर को फर्जी रिकवरी केस में फंसाया जा सके। पुलिस ने बताया कि इस मामले में तीनों आरोपियों (राहिला, रईस और सजाद) को कानूनी नोटिस जारी किए गए हैं और केस को कोर्ट में पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ाया जाएगा।