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गेट आउट, मुंबई में बीच सड़क पर मंत्री पर भड़क गई महिला; देखें VIDEO

Apr 22, 2026 09:15 am ISTNisarg Dixit भाषा
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जब राज्य सरकार में मंत्री महाजन ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया, तब भी महिला ने अपना क्रोध जारी रखते हुए कहा 'क्या तुम्हें समझ नहीं आया? तुम्हें क्या हो गया है? सैकड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं।' पुलिस के एक अधिकारी ने जब हस्तक्षेप किया, तो वह भड़क उठीं।

गेट आउट, मुंबई में बीच सड़क पर मंत्री पर भड़क गई महिला; देखें VIDEO

Mumbai Viral Video: मुंबई के वर्ली इलाके में मंगलवार को महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदर्शन के दौरान यातायात जाम से नाराज एक महिला ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन को फटकार लगाई। यह घटना उस समय हुई, जब महाजन विरोध के दौरान विपक्षी दलों को निशाना बनाते हुए एक रैली में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे।

क्या हुआ था

इस विधेयक का उद्देश्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को जल्द से जल्द लागू करना था। एक गुस्साई महिला ने सड़कों को अवरुद्ध करने और यात्रियों को असुविधा पहुंचाने के लिए मंत्री पर चिल्लाई। महिला ने महाजन से कहा, 'यहां से चले जाओ। तुम जाम लगा रहे हो।' महिला ने पूछा कि वाहनों की आवाजाही बाधित करने के बजाय रैली पास के किसी खुले मैदान में क्यों नहीं की जा सकती।

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कांग्रेस ने शेयर किया वीडियो

मंत्री ने किया समझाने का प्रयास

जब महाजन ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया, तब भी महिला ने अपना क्रोध जारी रखते हुए कहा 'क्या तुम्हें समझ नहीं आया? तुम्हें क्या हो गया है? सैकड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं।' पुलिस के एक अधिकारी ने जब हस्तक्षेप किया, तो वह भड़क उठी और बात करने से इनकार कर दिया तथा कहा कि कोई उससे बात न करे।

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कांग्रेस ने साधा निशाना

घटना का एक वीडियो ऑनलाइन प्रसारित हो गया, जिसे लेकर विपक्ष अब भाजपा पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी के महिला आरक्षण अभियान ने उसका 'असली चेहरा' उजागर कर दिया है।

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उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक लाभ के लिए महिलाओं को गुमराह करने और इस मुद्दे का इस्तेमाल 'झूठी कहानी' फैलाने के लिए करने का आरोप लगाया।

Nisarg Dixit

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Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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