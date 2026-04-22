गेट आउट, मुंबई में बीच सड़क पर मंत्री पर भड़क गई महिला; देखें VIDEO
जब राज्य सरकार में मंत्री महाजन ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया, तब भी महिला ने अपना क्रोध जारी रखते हुए कहा 'क्या तुम्हें समझ नहीं आया? तुम्हें क्या हो गया है? सैकड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं।' पुलिस के एक अधिकारी ने जब हस्तक्षेप किया, तो वह भड़क उठीं।
Mumbai Viral Video: मुंबई के वर्ली इलाके में मंगलवार को महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदर्शन के दौरान यातायात जाम से नाराज एक महिला ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन को फटकार लगाई। यह घटना उस समय हुई, जब महाजन विरोध के दौरान विपक्षी दलों को निशाना बनाते हुए एक रैली में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे।
क्या हुआ था
इस विधेयक का उद्देश्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को जल्द से जल्द लागू करना था। एक गुस्साई महिला ने सड़कों को अवरुद्ध करने और यात्रियों को असुविधा पहुंचाने के लिए मंत्री पर चिल्लाई। महिला ने महाजन से कहा, 'यहां से चले जाओ। तुम जाम लगा रहे हो।' महिला ने पूछा कि वाहनों की आवाजाही बाधित करने के बजाय रैली पास के किसी खुले मैदान में क्यों नहीं की जा सकती।
कांग्रेस ने शेयर किया वीडियो
मंत्री ने किया समझाने का प्रयास
जब महाजन ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया, तब भी महिला ने अपना क्रोध जारी रखते हुए कहा 'क्या तुम्हें समझ नहीं आया? तुम्हें क्या हो गया है? सैकड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं।' पुलिस के एक अधिकारी ने जब हस्तक्षेप किया, तो वह भड़क उठी और बात करने से इनकार कर दिया तथा कहा कि कोई उससे बात न करे।
कांग्रेस ने साधा निशाना
घटना का एक वीडियो ऑनलाइन प्रसारित हो गया, जिसे लेकर विपक्ष अब भाजपा पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी के महिला आरक्षण अभियान ने उसका 'असली चेहरा' उजागर कर दिया है।
उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक लाभ के लिए महिलाओं को गुमराह करने और इस मुद्दे का इस्तेमाल 'झूठी कहानी' फैलाने के लिए करने का आरोप लगाया।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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