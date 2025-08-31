नौकरी दिलाने के नाम पर बुलाया, कार में बिठाकर ले गए; 5 लोगों ने किया गैंगरेप

पुलिस अधिकारी ऋषिकेश नायक ने बताया कि बाद में तीन अन्य लोग भी कार में सवार हो गए। महिला को उदाला और बालासोर शहर को जोड़ने वाले मार्ग पर एक सुनसान जगह पर ले जाया गया और बलात्कार किया गया।

ओडिशा के मयूरभंज जिले में 5 लोगों ने 22 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना शुक्रवार शाम को हुई। महिला के दो परिचित व्यक्ति उसे आकर्षक नौकरी के बारे में बताने के बहाने बांगिरिपोसी क्षेत्र से कार में ले गए। पुलिस ने महिला की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के हवाले से जानकारी दी। इसमें बताया गया कि उसे बांगिरिपोसी स्थित उसके घर से करीब 80 किलोमीटर दूर उदाला पुलिस थाना क्षेत्र में एक स्थान पर ले जाया गया।

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ऋषिकेश नायक ने बताया कि बाद में तीन अन्य लोग भी कार में सवार हो गए। महिला को उदाला और बालासोर शहर को जोड़ने वाले मार्ग पर एक सुनसान जगह पर ले जाया गया और बलात्कार किया गया। महिला की ओर से पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने बाद में उसे सड़क पर फेंक दिया। नायक ने कहा, ‘हमने उसके बयान के आधार पर उदाला पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। पुलिस ने अब तक दो लोगों को हिरासत में लिया है और तीन अन्य की तलाश जारी है।’