नौकरी दिलाने के नाम पर बुलाया, कार में बिठाकर ले गए; 5 लोगों ने किया गैंगरेप
ओडिशा के मयूरभंज जिले में 5 लोगों ने 22 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना शुक्रवार शाम को हुई। महिला के दो परिचित व्यक्ति उसे आकर्षक नौकरी के बारे में बताने के बहाने बांगिरिपोसी क्षेत्र से कार में ले गए। पुलिस ने महिला की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के हवाले से जानकारी दी। इसमें बताया गया कि उसे बांगिरिपोसी स्थित उसके घर से करीब 80 किलोमीटर दूर उदाला पुलिस थाना क्षेत्र में एक स्थान पर ले जाया गया।
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ऋषिकेश नायक ने बताया कि बाद में तीन अन्य लोग भी कार में सवार हो गए। महिला को उदाला और बालासोर शहर को जोड़ने वाले मार्ग पर एक सुनसान जगह पर ले जाया गया और बलात्कार किया गया। महिला की ओर से पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने बाद में उसे सड़क पर फेंक दिया। नायक ने कहा, ‘हमने उसके बयान के आधार पर उदाला पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। पुलिस ने अब तक दो लोगों को हिरासत में लिया है और तीन अन्य की तलाश जारी है।’
पहले बलात्कार, फिर गाली गलौच
दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के पास थाना कुसमी इलाके में रहने वाली महिला के साथ पहले बलात्कार किया गया। फिर बीस दिन बाद महिला को घर के बाहर गाली गलौच देकर बेइज्जत किया गया। महिला ने कुसमी थाने में बलात्कार और बेइज्जत किए जाने के खिलाफ न्याय पाने के लिए पुलिस को लिखित शिकायत दी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़िता महिला रात दस बजे घर से बाहर निकली थी। तभी आरोपी महिला को जबरिया पास के एक बाड़ी में लेकर गया। यहां आरोपी ने महिला के साथ बलात्कार किया। लोक लाज के डर से महिला ने 9 अगस्त के दिन हुए बलात्कार की जानकारी परिजनों को नहीं दी थी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, 9 अगस्त की घटना गुप्त रह जाने की वजह से आरोपी की हिम्मत बढ़ गई। आरोपी ने 29 अगस्त को महिला के साथ गाली गलौच करके महिला को बेइज्जत किया।