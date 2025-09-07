कोलकाता में लड़की से गैंगरेप, जन्मदिन मनाने गई थी दोस्त के घर; दोनों आरोपी फरार

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि वह कुछ महीने पहले चंदन से मिली थी, जिसने खुद को दक्षिण कोलकाता के बड़े दुर्गा पूजा समिति का प्रमुख बताया था। चंदन के जरिए ही उसकी मुलाकात दीप से हुई थी और तीनों एक-दूसरे के संपर्क में थे।

कोलकाता में 20 साल की लड़की के साथ उसके जन्मदिन पर गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, यह घटना शुक्रवार को रीजेंट पार्क इलाके में हुई जो शहर के दक्षिणी बाहरी हिस्से में है। आरोपियों की पहचान चंदन मलिक और दीप के तौर पर हुई। दीप सरकारी कर्मचारी बताया जा रहा है। दोनों आरोपी घटना के बाद से फरार हैं। पीड़िता हरिदेवपुर की रहने वाली है। उसने बताया कि चंदन उसे जन्मदिन मनाने के बहाने दीप के घर ले गया। वहां खाना खाने के बाद उसने घर लौटने की इच्छा जताई तो आरोपियों ने उसे रोक लिया। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ गैंगरेप किया।

रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़िता शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे किसी तरह वहां से भाग निकली। घर पहुंचकर उसने अपने परिवार को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद शनिवार को FIR दर्ज की गई। पुलिस ने कहा, 'हम आरोपियों की तलाश कर रहे हैं, जो अभी फरार हैं।' पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि वह कुछ महीने पहले चंदन से मिली थी, जिसने खुद को दक्षिण कोलकाता के बड़े दुर्गा पूजा समिति का प्रमुख बताया था। चंदन के जरिए ही उसकी मुलाकात दीप से हुई थी और तीनों एक-दूसरे के संपर्क में थे। आरोपियों ने उसे पूजा समिति में शामिल करने का वादा किया था।