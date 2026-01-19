Hindustan Hindi News
महिला को प्लास्टिक बैग के अंदर रस्सी से बांधा, सुनसान जगह पर छोड़कर भाग गया; हड़कंप

Jan 19, 2026 10:37 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में एक सनसनीखेज घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। रविवार रात देर तंदवाल के सुनसान इलाके में 45 वर्षीय महिला को प्लास्टिक बैग के अंदर रस्सी से बंधी हुई हालत में पाया गया। कुछ स्थानीय लोगों ने संदिग्ध बैग देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर महिला को बाहर निकाला। उस समय वह बेहोश और बेहद गंभीर हालत में थी। इस घटना से आसपास के निवासियों में भय और आक्रोश फैल गया है और लोग अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

महिला को तुरंत राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर लेकिन स्थिर बताया है। वह फिलहाल निगरानी में है और उसकी सेहत सुधारने के प्रयास जारी हैं। पुलिस के अनुसार, महिला की हालत ऐसी है कि अभी वह अपना बयान दर्ज नहीं करा सकी है। जैसे ही उसकी तबीयत में सुधार होगा, उसके बयान के आधार पर आगे की जांच की जाएगी।

पुलिस ने घटना को लेकर क्या कहा

इस बीच, इलाके में लोगों ने घटना की गहन जांच और दोषियों को जल्द पकड़ने की मांग की है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है, जिसमें अपहरण, व्यक्तिगत दुश्मनी या अन्य कारण शामिल हो सकते हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया कि अपराधियों को पकड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अभी तक किसी संदिग्ध या मकसद के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

