टॉयलेट से बाहर आई महिला को शराबी ने चलती ट्रेन से धकेला, हालत गंभीर

संक्षेप: पीड़ित महिला और उसकी दोस्त अलुवा से जनरल डिब्बे में सवार होकर तिरुवनंतपुरम की ओर जा रहे थे। इसी दौरान जब महिला टॉयलेट से बाहर आई, तो कथित तौर पर दरवाजे के पास खड़े आरोपी ने उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया।

तिरुवनंतपुरम की ओर जा रही केरला एक्सप्रेस में एक शराबी ने महिला को ट्रेन से बाहर धकेल दिया। इसकी वजह से उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। रेलवे पुलिस ने बताया कि रविवार को ट्रेन के वर्कला स्टेशन से निकलने के कुछ देर बाद ही यह घटना हुई। यात्रियों की सूचना पर ट्रेन को रुकवाया गया और फिर पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू करके वर्कला स्टेशन से करीब दो किलोमीटर दूर महिला को पटरियों पर गंभीर हालत में पाया।

पुलिस ने बताया कि महिला को वहां से सीधे एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, क्योंकि उसे काफी अंदरूनी चोटें आई हैं।अधिकारियों के मुताबिक ट्रेन को रोके जाने के बाद आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन यात्रियों और रेलवे पुलिस के अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया। बाद में उसे कोचुवेली स्टेशन पर हिरासत में ले लिया गया। आरोपी की पहचान तिरुवनंतपुरम निवासी सुरेश कुमार के रूप में हुई है।

घटना की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि पीड़ित महिला और उसकी दोस्त अलुवा से जनरल डिब्बे में सवार होकर तिरुवनंतपुरम की ओर जा रहे थे। इसी दौरान जब महिला टॉयलेट से बाहर आई, तो कथित तौर पर दरवाजे के पास खड़े सुरेश ने उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। इसके बाद वहाँ खड़े यात्रियों ने ट्रेन को रोककर रेलवे पुलिस को इसकी जानकारी दी।

महिला की दोस्त ने बताया कि वह बाथरूम से बाहर आ रही थी , तभी शराबी ने हम दोनों पर हमला कर दिया। उसने आगे कहा, "सबसे पहले उसे नीचे फेंक दिया, मैंने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन नहीं बचा पाई। इसके बाद उसने मुझे भी नीचे फेंकने की कोशिश की लेकिन मैं रेलिंग पकड़कर लटक गई, तब तक दूसरे यात्रियों ने मुझे ऊपर खींच लिया।"