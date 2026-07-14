जज की मेज पर कर रही थी टोटका, भरी अदालत में काला जादू करते पकड़ी गई महिला

कर्नाटक में एक 65 वर्ष की महिला को काला जादू करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। महिला को सीसीटीवी फुटेज में जज की कुर्सी पर टोटका करते देखा गया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

Karnataka Court: अपने हक में फैसला पाने के लिए जजों को रिश्वत देने की कोशिश करने जैसे कई मामले सामने आए। अब कर्नाटक में एक महिला ने फैसले पर असर डालने के लिए सारी हदें पार कर दीं हैं। खबर है कि उसने भरी अदालत में न्यायाधीश की कुर्सी पर टोटका करने की कोशिश की। उसकी पूरी करतूत सीसीटीवी में भी कैद हो गई है, जिसके बाद उसे पुलिस हिरासत में भेजा है। इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं।

घटना दक्षिण भारतीय राज्य के चिकबल्लापुर की है। पुलिस ने अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश की कुर्सी पर टोटका करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला की उम्र 65 वर्ष बताई जा रही है और उसका नाम मंजुला है। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी और काला जादू करने की प्रक्रिया सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हुई थी।

कर रही थी टोटका एएनआई के अनुसार, पुलिस का कहना है कि मामला दो दिन पहले रिकॉर्ड हुए सीसीटीवी फुटेज के जरिए सामने आया था। रिकॉर्डिंग में देखा जा रहा था कि महिला कोर्टरूम में कुछ कर रही है। एक अधिकारी ने कहा, 'फुटेज में नजर आ रहा है कि महिला ने दो दिन पहले जज की कुर्सी पर सफेद सरसों के दाने फेंके थे।'

शिकायत पर कार्रवाई पुलिस ने कोर्ट के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी नेत्रा की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की थी। इसके बाद केस दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। पुलिस ने कुछ ही समय में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि, पूछताछ के दौरान आरोपी महिला ने पुलिस को क्या बताया है, यह अब तक साफ नहीं हो सका है।

पुलिस ने बताया कि Karnataka Prevention and Eradication of Inhuman Evil Practices and Black Magic Act, 2017 के तहत महिला के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। पुलिस ने बताया, 'कोर्ट ने महिला को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है।'