मां का दूसरी महिला से समलैंगिक संबंध, प्यार के लिए बच्चे को मार डाला; पति के हाथ लगा वीडियो
संक्षेप: तमिलनाडु के कृष्णागिरि जिले में इस महीने की शुरुआत में यह घटना हुई थी। कुछ दिनों बाद बच्चे के पिता ने पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया। उसने दावा किया कि उन्हें बच्चे की मां और एक अन्य महिला के बीच समलैंगिक संबंधों का पता चला है।
तमिलनाडु में एक महिला और उसकी समलैंगिक साथी को गिरफ्तार किया गया है। उनके ऊपर 6 महीने के बच्चे की हत्या का आरोप है। यह गिरफ्तारी बच्चे के पिता के आरोपों के कुछ दिन बाद हुई है। उन्होंने कहा था कि शिशु की मौत प्राकृतिक कारणों से नहीं हुई बल्कि उसे जानबूझकर मारा गया हो सकता है। शुरुआत में यह माना गया था कि दूध पिलाते समय बच्चे की मौत हो गई। उस समय अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने पोस्टमॉर्टम नहीं कराया। बच्चे को बाद में परिवार की कृषि भूमि पर दफना दिया गया।
तमिलनाडु के कृष्णागिरि जिले में इस महीने की शुरुआत में यह घटना हुई थी। कुछ दिनों बाद बच्चे के पिता ने पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया। उसने दावा किया कि उन्हें बच्चे की मां और एक अन्य महिला के बीच समलैंगिक संबंधों का पता चला है। इसे लेकर मैसेज, फोटो और वीडियो भी मिले हैं। उन्होंने जांचकर्ताओं को बताया कि उन्हें शक है कि बच्चे को इस रिश्ते से जुड़े दबाव के कारण नुकसान पहुंचाया गया होगा।
शव को खोदकर निकाला और पोस्टमॉर्टम कराया
इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने इस हफ्ते की शुरुआत में शव को खोदकर निकाला और पोस्टमॉर्टम कराया। जांचकर्ताओं ने खुलासा किया कि बच्चे को दबाकर और गला घोंटकर मारा गया था। पूछताछ के दौरान महिला ने पुलिस को बताया कि वह अपने पति का बच्चा नहीं चाहती थी। उसने यह भी कहा कि उसका पति ख्याल नहीं रखता था। दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे। अब पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ा ऐक्शन लिया जाएगा।