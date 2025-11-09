Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia Newswoman and lesbian partner arrested for murdering baby in Tamilnadu crime
मां का दूसरी महिला से समलैंगिक संबंध, प्यार के लिए बच्चे को मार डाला; पति के हाथ लगा वीडियो

Sun, 9 Nov 2025 10:50 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
तमिलनाडु में एक महिला और उसकी समलैंगिक साथी को गिरफ्तार किया गया है। उनके ऊपर 6 महीने के बच्चे की हत्या का आरोप है। यह गिरफ्तारी बच्चे के पिता के आरोपों के कुछ दिन बाद हुई है। उन्होंने कहा था कि शिशु की मौत प्राकृतिक कारणों से नहीं हुई बल्कि उसे जानबूझकर मारा गया हो सकता है। शुरुआत में यह माना गया था कि दूध पिलाते समय बच्चे की मौत हो गई। उस समय अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने पोस्टमॉर्टम नहीं कराया। बच्चे को बाद में परिवार की कृषि भूमि पर दफना दिया गया।

तमिलनाडु के कृष्णागिरि जिले में इस महीने की शुरुआत में यह घटना हुई थी। कुछ दिनों बाद बच्चे के पिता ने पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया। उसने दावा किया कि उन्हें बच्चे की मां और एक अन्य महिला के बीच समलैंगिक संबंधों का पता चला है। इसे लेकर मैसेज, फोटो और वीडियो भी मिले हैं। उन्होंने जांचकर्ताओं को बताया कि उन्हें शक है कि बच्चे को इस रिश्ते से जुड़े दबाव के कारण नुकसान पहुंचाया गया होगा।

शव को खोदकर निकाला और पोस्टमॉर्टम कराया

इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने इस हफ्ते की शुरुआत में शव को खोदकर निकाला और पोस्टमॉर्टम कराया। जांचकर्ताओं ने खुलासा किया कि बच्चे को दबाकर और गला घोंटकर मारा गया था। पूछताछ के दौरान महिला ने पुलिस को बताया कि वह अपने पति का बच्चा नहीं चाहती थी। उसने यह भी कहा कि उसका पति ख्याल नहीं रखता था। दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे। अब पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ा ऐक्शन लिया जाएगा।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Tamilnadu Crime News Murder
