ICU में एडमिट महिला से छेड़छाड़, प्राइवेट पार्ट छुए; हॉस्पिटल स्टाफ पर आरोप

Haryana News: हरियाणा के प्राइवेट अस्पताल में ICU में भर्ती एक महिला के साथ छेड़खानी के आरोप में हॉस्पिटल स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक महिला को डिलीवरी के लिए अस्पताल लाया गया था।

हरियाणा के कैथल में प्राइवेट अस्पताल में ICU में भर्ती एक महिला के साथ ड्यूटी पर तैनात एक स्टाफ ने छेड़खानी की है। युवक ने कथित तौर पर महिला के प्राइवेट पार्ट्स को टच किया। इससे पहले 9 महीने की प्रेगनेंट महिला को डिलीवरी के लिए अस्पताल लाया गया था। घटना के बाद महिला ने परिवारवालों को स्टाफ की करतूत के बारे में बताया जिसकी सूचना बाद में अस्पताल प्रशासन और पुलिस को इसकी दी गई। सिविल लाइन थाना पुलिस ने महिला के परिजनों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है।

डिलीवरी के लिए अस्पताल आई थी महिला छेड़छाड़ की ​शिकार हुई महिला को उसके परिजन डिलीवरी के लिए सिग्नस अस्पताल लाए थे। महिला के पति ने बताया कि पत्नी 9 महीने से गर्भवती थी। रविवार को उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। शाम साढ़े 5 बजे वे उसे कैथल के सिग्नस अस्पताल लेकर पहुंचे। शाम साढ़े 6 बजे पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया था। हालांकि कुछ देर बाद ही बच्ची की मौत हो गई। इसके बाद पत्नी को गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती किया गया था। इसी दौरान स्टाफ ने उसके साथ छेड़छाड़ की।

जानकारी के मुताबिक रात को आईसीयू में आशीष कुमार नाम के युवक की ड्यूटी थी। रात 1 बजे महिला अपने बेड पर सो रही थी तभी आशीष ने उसके साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी और उसके प्राइवेट पार्ट को टच करना शुरू कर दिया। महिला ने सुबह परिवार वालों को कर्मचारी की हरकत के बारे में बताया। पहले परिवार वालों ने अपने स्तर पर घटना के बारे में पता लगाने की कोशिश की। इस दौरान महिला के पति की आशीष के साथ हाथापाई भी हुई। इसके बाद परिजनों ने सोमवार शाम पुलिस को घटना की सूचना दी।

अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस जांच में सहयोग की बात कही सिविल लाइन थाना एसएचओ सुरेश कुमार ने बताया है कि महिला के पति ने सिग्नस अस्पताल में तैनात कर्मचारी आशीष कुमार पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। आशीष कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं अस्पताल के जीएम सुरेंद्र कैंदल ने कहा कि अगर कर्मचारी पर लगे आरोप सही पाए गए तो अस्पताल की ओर से भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं अस्पताल ने हर तरीके से जांच में सहयोग की बात भी कही है।