बिना खून बहाए, भ्रष्ट शासन का खात्मा नहीं; नेपाल से सीखें बंगाल के युवा, BJP नेता की अपील पर विवाद

पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोलते हुए भाजपा नेता ने कहा कि इस राज्य में भी जनांदोलन होना चाहिए। आंदोलन की चर्चा करते हुए उन्होंने राज्य के युवाओं से नेपाल के युवकों से सीख लेनी की अपील भी की, जहां भारी खून-खराबा हुआ है।

पश्चिम बंगाल में विपक्षी भाजपा के एक नेता ने राज्य भर के युवाओं से पड़ोसी देश नेपाल में हुए जेन जेड आंदोलन से सीख लेने की अपील की है। भाजपा नेता और पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने गुरुवार को कहा कि 'बिना खून बहाए, भ्रष्ट शासन का खात्मा नहीं हो सकता'। उनके इस बयान पर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा नेता पर राज्य में हिंसा भड़काने और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। टीएमसी ने राज्य भर में भाजपा नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की चेतावनी दी है।

नेपाल में चल रहे उठापटक और संकट पर गुरुवार को मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, भाजपा नेता ने कहा, “बंगाल के युवा राज्य की इस भ्रष्ट सरकार से कब निपटेंगे? हम इंतज़ार कर रहे हैं। बिना खून बहाए, भ्रष्ट शासन का खात्मा नहीं होता। कई लोगों ने कहा कि (महात्मा) गांधीजी ने गीत गाकर देश को आज़ाद कराया। मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें विश्वास नहीं करता।”

जाग जाएं बंगाल के युवा: भाजपा नेता इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा नेता आगे कहा, "बेरोजगार युवाओं को नेपाल से सीख लेनी चाहिए। वहाँ 18 से 30 साल के युवाओं ने अपनी ताकत दिखाई है। बंगाल में भी इसकी जरूरत है। जिस दिन बंगाल के युवा जागेंगे, हम जैसे लोग आगे बढ़कर नेतृत्व करने को तैयार हैं।"

जब अनपढ़ बोलते हैं, तो ऐसे ही बोलते हैं: भौमिक भाजपा नेता की इस टिप्पणी पर बैरकपुर से टीएमसी के सांसद पार्थ भौमिक ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वह और उनकी पार्टी के लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में राज्य भर पुलिस थानों में सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराएँगे। भौमिक ने कहा, “जब अनपढ़ बोलते हैं, तो ऐसे ही बोलते हैं। बांग्लादेश एक देश है। नेपाल भी एक देश है। और पश्चिम बंगाल एक राज्य है। वह (सिंह) भारत के युवाओं को भारत सरकार के खिलाफ ऐसा करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि देश और भाजपा शासित राज्यों में भ्रष्टाचार है। फिर भी, हम कभी नहीं कहेंगे कि भारत नेपाल जैसा देश है क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। उन्होंने मूल रूप से मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी है।”