अध्यक्ष बदलते ही चुनावी मोड में आ गई भाजपा, बंगाल से लेकर तमिलनाडु-केरल तक का प्लान तैयार

संक्षेप: प्रधानमंत्री मोदी की शुक्रवार शाम को तमिलनाडु में होने वाली रैली में एनडीए अपनी एकजुटता व ताकत का प्रदर्शन करेगा। द्रमुक के गढ़ से अन्नाद्रमुक को आगे रख मोदी राज्य में सत्तारूढ़ दल को सीधी चुनौती देंगे।

भाजपा में नए अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद अब चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। दो माह बाद होने वाले पांच राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए पार्टी के शीर्ष नेताओं के दौरों में तेजी आ गई है। इस माह के बाकी दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह एवं पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन चुनावी राज्यों के दौरे पर रहेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मोदी केरल और तमिलनाडु, नवीन पश्चिम बंगाल और अमित शाह असम तथा पश्चिम बंगाल के दौरे करेंगे। दक्षिण व पूर्वी भारत के पांच विधानसभाओं के चुनाव में भाजपा को जहां दक्षिण में खुद के साथ एनडीए को खड़ा करना है, वहीं पूर्वी मोर्चे पर पश्चिम बंगाल का पांच साल पहले देखा सपना पूरा करना है। कर्नाटक में सत्ता से बाहर होने के बाद भाजपा केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी को छोड़कर दक्षिण भारत के सत्ता समीकरणों से बाहर हो गई है। ऐसे में वह तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के साथ सत्ता हासिल करने के लिए जोर आजमाइश कर रही है।

भाजपा ने तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक को गठबंधन विस्तार के लिए तैयार कर लिया है और प्रधानमंत्री के दौरे के पहले राज्य के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने टीवीवी दिनाकरण के नेतृत्व वाली एएमएमके को भी एनडीए के साथ जोड़ लिया। पीएमके पहले से ही एनडीए में है। गोयल की आईजेके के नेता पी. वेंथम से भी मुलाकात हुई है। अब अन्नाद्रमुक के बाकी धड़ों को भी जोड़ने का काम चल रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी की शुक्रवार शाम को तमिलनाडु में होने वाली रैली में एनडीए अपनी एकजुटता व ताकत का प्रदर्शन करेगा। द्रमुक के गढ़ से अन्नाद्रमुक को आगे रख मोदी राज्य में सत्तारूढ़ दल को सीधी चुनौती देंगे। इसके पहले प्रधानमंत्री दिन में केरल जाएंगे। हाल में स्थानीय निकाय चुनावों व खासकर तिरुवनंतपुरम में भाजपा का पहला मेयर बनने के बाद मोदी का यह दौरा अहम है। यहां पर वह रोड शो, कई विकास योजनाओं का शुभारंभ और नई ट्रेन को शुरू कर चुनावी माहौल में भाजपा की रणनीति को गति देंगे।