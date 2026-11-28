आपको बता दें कि हाल ही में चीन के शेनझोउ-24 मानवयुक्त अंतरिक्ष यान का सफल प्रक्षेपण हुआ था। इसमें पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री मुहम्मद जीशान अली भी शामिल थे।

पाकिस्तान अंतरिक्ष में अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है। इस काम में चीन उसकी मदद कर रहा है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी (SUPARCO) अपनी स्वदेशी क्षमता विकसित करने में जुटी है। दिल्ली में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत को अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान कर रहे थे। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए जनरल सुब्रमणि ने कहा कि हमें यह मानकर चलना होगा कि पाकिस्तान को तुर्की से भी सहायता मिलेगी।

आपको बता दें कि हाल ही में चीन के शेनझोउ-24 मानवयुक्त अंतरिक्ष यान का सफल प्रक्षेपण हुआ था। इसमें पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री मुहम्मद जीशान अली भी शामिल थे। इस बरा में जब उनसे पूछा गया को उन्होंने कहा कि खुफिया जानकारी, निगरानी, टोही, नेविगेशन और टाइमिंग के क्षेत्र में जो भी क्षमताएं चीन के पास हैं वे पाकिस्तान को भी उपलब्ध होंगी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि भारत को चीन के अंतरिक्ष भंडार की बराबरी करने की अंधी दौड़ में शामिल होने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी सीमाओं की निगरानी करने और उपग्रहों के पुनरावृत्ति समय को कम करने पर ध्यान देना होगा।

लेजर हथियारों से बढ़ेगी भारत की ताकत जनरल सुब्रमणि ने बताया कि स्पेस-बेस्ड सर्विलांस फेज-3 कार्यक्रम के लागू होने से भारत की निगरानी क्षमता में कई गुना वृद्धि होगी। अक्टूबर 2024 में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा 26,968 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मंजूर इस योजना के तहत सीमाओं और हिंद महासागर क्षेत्र की निगरानी के लिए 52 उपग्रह तैनात किए जाने हैं। इसके लिए सेना प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर भी काम कर रही है। इसके अलावा, सीडीएस ने बताया कि ड्रोन रोधी अभियानों के लिए डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और लेजर हथियारों को सक्रिय किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि डीआरडीओ ने लेजर हथियार विकसित किए हैं और इन्हें जल्द ही तैनात करने की दिशा में काम हो रहा है।

तेजी से बदलती युद्ध तकनीकों के साथ तालमेल बिठाने के लिए रक्षा खरीद प्रक्रिया का नया मसौदा प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंप दिया गया है, जिसके अगले साल की शुरुआत में लागू होने की उम्मीद है। जनरल सुब्रमणि ने समझाया कि बख्तरबंद वाहन या विमान शामिल करने में वर्षों लगते हैं जबकि तकनीक हर हफ्ते या महीने बदल रही है। इसलिए दोनों की खरीद प्रक्रिया अलग होनी चाहिए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण को तीनों सेनाओं के संयुक्त अभियान का बेहतरीन उदाहरण बताया।