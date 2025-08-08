चाहती हूं भारत भाषाई आतंक के बिना फले-फूले, ममता बनर्जी ने किस पर साधा निशाना

मैं चाहती हूं कि भारत भाषाई आतंक के बिना फले-फूले। यह बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कही। उन्होंने भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषी प्रवासियों के कथित उत्पीड़न को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच यह बात कही।

मैं चाहती हूं कि भारत भाषाई आतंक के बिना फले-फूले। यह बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कही। उन्होंने भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषी प्रवासियों के कथित उत्पीड़न को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच यह बात कही। ममता बनर्जी ने इस दौरान नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर का भी उल्लेख किया। उन्होंने यह भी आशा जताई कि लोग ऐसे भारत को लेकर जागरुक होंगे जहां रवींद्रनाथ की भाषा, बांग्ला, को सभी नागरिकों का सम्मान, गरिमा और प्यार मिलेगा।

दिल की गहराइयों से करते हैं याद

ममता बनर्जी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘मैं विश्व कवि रवींद्रनाथ टैगोर के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करती हूं। वे हर पल हमारे हृदय में निवास करते हैं। वे हमारी आत्मा के कवि हैं, और मैं आज उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से स्मरण करती हूं। वे हमारे संरक्षक और हमारे पथ प्रदर्शक हैं।’ बनर्जी ने यह टिप्पणी टैगोर की 84वीं पुण्यतिथि के दिन की, जो बंगाली कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास के 22वें दिन पड़ती है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, ‘हर दिन उनकी यादों का स्मृति दिवस है। हम कवि को याद करते हैं और साल भर, दिन-रात उनका उत्सव मनाते हैं।’