काश! मेरे पास भी कोई... पंजाब कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं? मनीष तिवारी का क्यों छलका दर्द, लिखा अजीब पोस्ट
कांग्रेस की घोषणा के मुताबिक, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि विजय इंदर सिंगला चुनाव प्रबंधन और समन्वय समिति के चीफ होंगे। सुखजिंदर सिंह रंधावा को कोर कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है।
पंजाब में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले कांग्रेस ने वहां संगठनात्मक बदलाव करते हुए राज्य इकाई की विभिन्न समितियों का ऐलान किया है। पार्टी ने चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए कई वरिष्ठ नेताओं को इन समितियों में अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। कांग्रेसे महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न समितियों के गठन को मंजूरी दी है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है लेकिन इस हालिया फेरबदल में पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी सांसद मनीष तिवारी को कहीं जगह नहीं मिली है। इससे वो खफा हो गए हैं।
मनीष तिवारी ने विभिन्न चुनाव समितियों के प्रमुखों की नियुक्तियों में खुद को "नजरअंदाज किए जाने" पर गुरुवार को सोशल मीडिया पर अपना दर्द साझा किया और लिखा कि काश उनके पास ''व्यक्तियों और संस्थाओं की असुरक्षा'' का कोई 'एंटीडोट' (प्रतिरोधक) होता। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक खबर साझा की, जिसमें कहा गया है कि पंजाब में कांग्रेस ने नए कार्यकारी अध्यक्षों और विभिन्न चुनाव समितियों के प्रमुखों की नियुक्ति की, लेकिन मनीष तिवारी को नजरअंदाज कर दिया गया।
जो होना है, वह होकर रहेगा
पूर्व केंद्रीय मंत्री और चंडीगढ़ से लोकसभा सदस्य ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''है बड़ा कोई अवगुण उसमें, जिसे कोई हुनर आवे। काश मेरे पास व्यक्तियों और संस्थाओं की असुरक्षाओं का कोई एंटीडोट होता।'' उन्होंने आगे लिखा है, "इसके बावजूद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुझे पिछले 45 वर्षों में बहुत कुछ दिया है और मैंने भी अपने पूरे वयस्क जीवन को दशकों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सेवा में समर्पित किया है।'' तिवारी ने अंग्रेजी के एक अजीब मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए यह भी कहा कि जो होना है, वह होकर रहेगा।
चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव अभियान समिति के चीफ
बता दें कि कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले अपनी प्रदेश इकाई के नेतृत्व में बदलाव से जुड़ी अटकलों पर विराम लगाते हुए बुधवार को कहा कि प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा अपने पदों पर बने रहेंगे। इसके साथ ही, पार्टी ने अपने दलित चेहरे और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव अभियान समिति का प्रमुख नियुक्त किया। पार्टी ने लोकसभा सदस्य सुखजिंदर रंधावा को कोर कमेटी, पूर्व मंत्री विजय इंदर सिंघला को चुनाव प्रबंधन एवं समन्वय समिति और सांसद अमर सिंह को घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया है।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।