केरल में खाता खोलना सपना ही रह जाएगा; CPM के साथ उनका अपवित्र गठबंधन, कांग्रेस का BJP पर तंज

केरल चुनावों में तीन गठबंधनों के बीच मुकाबला है। मुख्य मुकाबला लेफ्ट की अगुवाई वाला वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF), कांग्रेस की अगुवाई वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) और भाजपा की अगुवाई वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के बीच है।

केरल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाज़ी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार (27 मार्च) को केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि यह गठबंधन आने वाले केरल विधानसभा चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत पाएगा। वेणुगोपाल ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) जीत के लिए पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि केरल की जनता पिनाराई विजयन के नेतृत्व में एक दशक बिताने के बाद अब सरकार में बदलाव चाहती है।

ANI से बात करते हुए,कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने LDF और BJP पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि इन दोनों राजनीतिक पार्टियों के बीच एक 'अपवित्र गठबंधन' है। उन्होंने कहा, “उन्हें लगता है कि वे एक, दो या तीन सीटें जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। केरल विधानसभा में कोई सीट जीतना उनके लिए सिर्फ एक सपना ही रहेगा; वे केरल विधानसभा चुनावों में अपना खाता भी नहीं खोल पाएंगे।”

कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, लेकिन… वेणुगोपाल ने आगे कहा, "भले ही वे (CPM और BJP) 'अपवित्र गठबंधन' के जरिए कितनी भी कड़ी कोशिश क्यों न कर लें, लेकिन केरल की जनता इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगी। उनके मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं, उनके पास पैसे की ताकत भी है, लेकिन केरल एक बिल्कुल अलग तरह का राज्य है।" वेणुगोपाल ने आगे दावा किया कि हम केरल में बहुत आसानी से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा, "हमारी उम्मीदें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। लोगों का मूड कांग्रेस पार्टी और UDF के बहुत ज़्यादा पक्ष में है। आप देख सकते हैं कि पूरे केरल का मूड बदलाव के पक्ष में है, सरकार में बदलाव के पक्ष में। हमें चुनाव जीतने का पूरा भरोसा है।"

पिनाराई सरकार के 10 साल सबसे बुरे उन्होंने कहा, "केरल में पिनाराई सरकार के 10 साल केरल के लोगों के लिए सबसे बुरे रहे हैं। लेकिन 9 अप्रैल को, केरल के लोग उन्हें दिखा देंगे कि केरल क्या सोच रहा है।" उन्होंने मुख्यमंत्री चेहरे के सवाल पर ANI को बताया, "मुख्यमंत्री चुनने का हमारा अपना सिस्टम है। चुनाव के बाद, पार्टी नेतृत्व केरल के लोगों के साथ बैठेगा, और वे फैसला करेंगे।" उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस नेताओं का एक परिवार है। हमारे अपने विचार हैं, शायद थोड़े अलग भी हों। लेकिन जब भी कोई आम मुद्दा आता है, तो हम सब एक साथ होते हैं। अब, हर केरलवासी सरकार में बदलाव की मांग कर रहा है।