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केरल में खाता खोलना सपना ही रह जाएगा; CPM के साथ उनका अपवित्र गठबंधन, कांग्रेस का BJP पर तंज

Mar 27, 2026 04:14 pm ISTPramod Praveen एएनआई, वायनाड (केरल)
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केरल चुनावों में तीन गठबंधनों के बीच मुकाबला है। मुख्य मुकाबला लेफ्ट की अगुवाई वाला वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF), कांग्रेस की अगुवाई वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) और भाजपा की अगुवाई वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के बीच है।

केरल में खाता खोलना सपना ही रह जाएगा; CPM के साथ उनका अपवित्र गठबंधन, कांग्रेस का BJP पर तंज

केरल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाज़ी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार (27 मार्च) को केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि यह गठबंधन आने वाले केरल विधानसभा चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत पाएगा। वेणुगोपाल ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) जीत के लिए पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि केरल की जनता पिनाराई विजयन के नेतृत्व में एक दशक बिताने के बाद अब सरकार में बदलाव चाहती है।

ANI से बात करते हुए,कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने LDF और BJP पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि इन दोनों राजनीतिक पार्टियों के बीच एक 'अपवित्र गठबंधन' है। उन्होंने कहा, “उन्हें लगता है कि वे एक, दो या तीन सीटें जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। केरल विधानसभा में कोई सीट जीतना उनके लिए सिर्फ एक सपना ही रहेगा; वे केरल विधानसभा चुनावों में अपना खाता भी नहीं खोल पाएंगे।”

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कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, लेकिन…

वेणुगोपाल ने आगे कहा, "भले ही वे (CPM और BJP) 'अपवित्र गठबंधन' के जरिए कितनी भी कड़ी कोशिश क्यों न कर लें, लेकिन केरल की जनता इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगी। उनके मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं, उनके पास पैसे की ताकत भी है, लेकिन केरल एक बिल्कुल अलग तरह का राज्य है।" वेणुगोपाल ने आगे दावा किया कि हम केरल में बहुत आसानी से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा, "हमारी उम्मीदें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं। लोगों का मूड कांग्रेस पार्टी और UDF के बहुत ज़्यादा पक्ष में है। आप देख सकते हैं कि पूरे केरल का मूड बदलाव के पक्ष में है, सरकार में बदलाव के पक्ष में। हमें चुनाव जीतने का पूरा भरोसा है।"

पिनाराई सरकार के 10 साल सबसे बुरे

उन्होंने कहा, "केरल में पिनाराई सरकार के 10 साल केरल के लोगों के लिए सबसे बुरे रहे हैं। लेकिन 9 अप्रैल को, केरल के लोग उन्हें दिखा देंगे कि केरल क्या सोच रहा है।" उन्होंने मुख्यमंत्री चेहरे के सवाल पर ANI को बताया, "मुख्यमंत्री चुनने का हमारा अपना सिस्टम है। चुनाव के बाद, पार्टी नेतृत्व केरल के लोगों के साथ बैठेगा, और वे फैसला करेंगे।" उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस नेताओं का एक परिवार है। हमारे अपने विचार हैं, शायद थोड़े अलग भी हों। लेकिन जब भी कोई आम मुद्दा आता है, तो हम सब एक साथ होते हैं। अब, हर केरलवासी सरकार में बदलाव की मांग कर रहा है।

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केरल में लड़ाई तीन गठबंधनों के बीच

केरल विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल को एक ही चरण में होंगे, और वोटों की गिनती 4 मई को होगी। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 23 मई को खत्म होने वाला है। बता दें कि केरल चुनावों में तीन गठबंधनों के बीच मुकाबला है। मुख्य मुकाबला लेफ्ट की अगुवाई वाला वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF), कांग्रेस की अगुवाई वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) और भाजपा की अगुवाई वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के बीच है। पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाला LDF (CPI(M) व सहयोगी) पिछले 10 साल से सत्ता में है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF विपक्ष में है, जबकि भाजपा की अगुवाई वाली NDA तीसरी प्रमुख ताकत है, और राज्य विधानसभा में खाता खुलने का इंतजार कर रही है।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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