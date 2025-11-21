मुस्कुराते और हाथ मिलाते, अंतिम वीडियो में कुछ ऐसे दिखे विंग कमांडर नमांश; उड़ा रहे थे तेजस फाइटर जेट
दुबई में एयर शो के दौरान तेजस फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। इस क्रैश में भारतीय वायुसेना के जांबाज विंग कमांडर नमांश स्याल की मौत हो गई। अब एक वीडियो आया है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह विंग कमांडर नमांश स्याल का आखिरी वीडियो है।
गौरतलब है कि दुबई में प्रतिष्ठित एयर शो के दौरान शुक्रवार को भारतीय वायु सेना का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1 रणकौशल करतबबाजी का प्रदर्शन करते समय मकतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर क्रैश हो गया। भारतीय वायु सेना के प्रवक्ता ने बताया कि वायु सेना को पायलट की मृत्यु पर खेद है। वह दुख की इस घड़ी में पूरी तरह शोक संतप्त परिवार के साथ है। विंग कमांडर स्याल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के निवासी थे। उनके निधन पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने शोक व्यक्त किया है।
सोशल मीडिया में जारी एक बयान में श्री सुक्खु ने कहा कि दुबई एयर शो में हुए तेजस विमान हादसे में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िला के वीर सपूत नमांश स्याल जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद और हृदयविदारक है। देश ने एक बहादुर, कर्तव्यनिष्ठ और साहसी पायलट खो दिया है। शोकाकुल परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। वीर सपूत नमांश स्याल जी की अदम्य वीरता, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण को हृदय से नमन।