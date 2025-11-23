शहीद विंग कमांडर नमांश स्याली को सलामी देते ही टूट गईं पत्नी अफशां, भावुक कर देने वाला वीडियो

संक्षेप: दुबई एयर शो के दौरान तेजस लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण जान गंवाने वाले विंग कमांडर नमांश स्याल को रविवार को तमिलनाडु के सुलुर वायुसेना स्टेशन पर नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई।

दुबई एयर शो के दौरान तेजस लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण जान गंवाने वाले विंग कमांडर नमांश स्याल को रविवार को तमिलनाडु के सुलुर वायुसेना स्टेशन पर नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। स्याल का पार्थिव शरीर दुबई से कोयंबटूर के पास स्थित सुलुर एयर बेस लाया गया, जहां एयर बेस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें अंतिम सम्मान दिया। इस दौरान वहां मौजूद उनकी पत् भनी आंसूओं पर काबू नहीं रख पाईं।

रक्षा सूत्रों के अनुसार, कोयंबटूर के जिला कलेक्टर पवनकुमार जी गिरिअप्पनावर ने वायुसेना स्टेशन सुलुर में पुष्पचक्र अर्पित कर विंग कमांडर नमांश स्याल को श्रद्धांजलि दी। चूंकि स्याल सुलुर एयर फोर्स स्टेशन पर ही तैनात थे और यहीं से वह तेजस लड़ाकू विमान लेकर दुबई एयर शो के लिए गए थे, तो प्रोटोकॉल के तहत उनका पार्थिव शरीर यहां लाया गया था। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद, पार्थिव शरीर को हवाई मार्ग से उनके पैतृक राज्य हिमाचल प्रदेश ले जाया गया।

इस बीच, भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट के माध्यम से उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। वायु सेना ने कहा, "भारतीय वायुसेना विंग कमांडर नमांश स्याल की दुखद क्षति पर गहरा शोक व्यक्त करती है, जिन्होंने दुबई एयर शो में दुर्भाग्यपूर्ण तेजस विमान दुर्घटना में अपना जीवन खो दिया। एक समर्पित लड़ाकू पायलट और कुशल पेशेवर, उन्होंने अटूट प्रतिबद्धता, असाधारण कौशल और कर्तव्य की अविचल भावना के साथ राष्ट्र की सेवा की।"