Indian Railways: ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाने पर देने होंगे एक्स्ट्रा रुपये? रेल मंत्री ने कर दिया साफ

हाल ही में खबरें सामने आई थीं कि जैसे हवाई जहाज में अतिरिक्त लगेज ले जाने पर एक्स्ट्रा अमाउंट यात्री को खर्च करना पड़ता है, उसी तरह अब भारतीय रेलवे भी ज्यादा लगेज ले जाने पर पैसे चार्ज करेगी। रेल मंत्री ने इसका खंडन किया है।

Indian Railways: क्या लिमिट से ज्यादा लगेज (सामान) ट्रेन में ले जाने पर अब हवाई यात्रा की तरह अतिरिक्त रुपये लगेंगे? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने ऐसी खबरों का खंडन करते हुए इसे गलत बताया है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में खबरें सामने आई थीं कि जैसे हवाई जहाज में अतिरिक्त लगेज ले जाने पर एक्स्ट्रा अमाउंट यात्री को खर्च करना पड़ता है, उसी तरह अब भारतीय रेलवे भी ज्यादा लगेज ले जाने पर पैसे चार्ज करेगी।

आजतक से बात करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, ''दशकों पहले से यह नियम है कि यात्री ट्रेन में कितना भी वजन का सामान अपने साथ ले जा सकते हैं। अब कोई नया नियम नहीं बना है।'' रेल मंत्री ने इस तरह से साफ कर दिया है कि ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों से ज्यादा सामान के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जाएगा।

पहले रिपोर्ट में दावा किया गया था कि फर्स्ट क्लास एसी से सफर करने वाले यात्रियों को 70 किलो तक सामान ले जाने की छूट होगी, सेकंड क्लास एसी में 50 किलो और फिर थर्ड एसी और स्लीपर क्लास के लिए 40 किलोग्राम की लिमिट तय होगी। वहीं, जनरल यानी कि सेकंड क्लास से यात्रा करने वाले यात्रियों को सिर्फ 35 किलो ले जाने की ही इजाजत होगी। अगर यात्री इससे ज्यादा का सामान अपने साथ ट्रेन में ले जाते हैं, तो उन्हें एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होगा। यह फैसला कुछ उसी तरह का होगा, जैसा कि विमान से यात्रा करने के दौरान होता है। इन अटकलों को रेल मंत्री ने खारिज कर दिया है।