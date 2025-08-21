Will you have to pay extra money to carry more luggage in the train Railway Minister Ashwini Vaishnaw made it clear Indian Railways: ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाने पर देने होंगे एक्स्ट्रा रुपये? रेल मंत्री ने कर दिया साफ, India News in Hindi - Hindustan
हाल ही में खबरें सामने आई थीं कि जैसे हवाई जहाज में अतिरिक्त लगेज ले जाने पर एक्स्ट्रा अमाउंट यात्री को खर्च करना पड़ता है, उसी तरह अब भारतीय रेलवे भी ज्यादा लगेज ले जाने पर पैसे चार्ज करेगी। रेल मंत्री ने इसका खंडन किया है।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 21 Aug 2025 06:34 PM
Indian Railways: क्या लिमिट से ज्यादा लगेज (सामान) ट्रेन में ले जाने पर अब हवाई यात्रा की तरह अतिरिक्त रुपये लगेंगे? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने ऐसी खबरों का खंडन करते हुए इसे गलत बताया है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में खबरें सामने आई थीं कि जैसे हवाई जहाज में अतिरिक्त लगेज ले जाने पर एक्स्ट्रा अमाउंट यात्री को खर्च करना पड़ता है, उसी तरह अब भारतीय रेलवे भी ज्यादा लगेज ले जाने पर पैसे चार्ज करेगी।

आजतक से बात करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, ''दशकों पहले से यह नियम है कि यात्री ट्रेन में कितना भी वजन का सामान अपने साथ ले जा सकते हैं। अब कोई नया नियम नहीं बना है।'' रेल मंत्री ने इस तरह से साफ कर दिया है कि ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों से ज्यादा सामान के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जाएगा।

पहले रिपोर्ट में दावा किया गया था कि फर्स्ट क्लास एसी से सफर करने वाले यात्रियों को 70 किलो तक सामान ले जाने की छूट होगी, सेकंड क्लास एसी में 50 किलो और फिर थर्ड एसी और स्लीपर क्लास के लिए 40 किलोग्राम की लिमिट तय होगी। वहीं, जनरल यानी कि सेकंड क्लास से यात्रा करने वाले यात्रियों को सिर्फ 35 किलो ले जाने की ही इजाजत होगी। अगर यात्री इससे ज्यादा का सामान अपने साथ ट्रेन में ले जाते हैं, तो उन्हें एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होगा। यह फैसला कुछ उसी तरह का होगा, जैसा कि विमान से यात्रा करने के दौरान होता है। इन अटकलों को रेल मंत्री ने खारिज कर दिया है।

दिवाली-छठ के मौके पर बिहार के लिए 12000 ट्रेन सेवाएं

वहीं, इससे पहले, रेलवे दीपावली और छठ के अवसर पर बिहार के लिए 12000 से अधिक ट्रेन सेवायें संचालित करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को बताया कि दीपावली और छठ के मौके पर होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने इस दौरान 12000 से अधिक ट्रेन सेवायें संचालित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सांसद संजय झा और सांसद डॉ संजय जायसवाल की मौजूदगी में यह घोषणा की। बिहार के इन नेताओं ने रेल भवन में वैष्णव से मुलाकात की थी।

Indian Railways Ashwini Vaishnaw
