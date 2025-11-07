Hindustan Hindi News
2024 में महाराष्ट्र, अब बिहार... पुणे की महिला का स्याही वाला फोटो वायरल; वोट चोरी पर नई सियासी रार

2024 में महाराष्ट्र, अब बिहार... पुणे की महिला का स्याही वाला फोटो वायरल; वोट चोरी पर नई सियासी रार

संक्षेप: जब महिला का पोस्ट वायरल हुआ और वोट चोरी पर विवाद बढ़ा तो महिला ने अपने 6 नवंबर की पोस्ट पर सफाई दी और स्पष्ट किया कि उसने कभी नहीं कहा कि उसने बिहार चुनाव के दिन वोट दिया है।

Fri, 7 Nov 2025 08:28 PMPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के आरोपों के बाद सोशल मीडिया पर एक ब्राज़ीलियाई महिला की तस्वीर वायरल होने के बाद, अब पुणे की एक महिला नए विवाद के केंद्र में आ गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान स्याही लगी उंगली वाली उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। फोटो वायरल होने के बाद वह महिला कांग्रेस के उन आरोपों के लपेटे में आ गई है कि भाजपा देश में चुनाव जीतने के लिए वोट चुरा रही है।

हरियाणा की मतदाता सूची में शामिल होने के लिए ब्राज़ीलियन महिला के बाद, यह दूसरा उदाहरण है जिसे कांग्रेस कार्यकर्ता अपने आरोपों के समर्थन में खूब साझा कर रहे हैं और वोट चोरी के मामले को उछाल रहे हैं।

दो अलग-अलग पोस्ट में वोट डालने की बात

अपने सोशल मीडिया एक्स के हैंडल पर उर्मी नाम की महिला ने कथित तौर पर एक फोटो डाला, जिसमें कहा गया है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान पुणे में और फिर बिहार विधानसभा चुनावों में भी वोट डाला उसके एक्स अकाउंट से दो अलग-अलग पोस्ट में उसे वोट डालने के बाद स्याही लगी उंगली के साथ पोज़ देते हुए दिखाया गया है, लेकिन दोनों तस्वीरें दो अलग-अलग चुनावों और दो अलग-अलग राज्यों की हैं।

मोदी-युक्त भारत के लिए वोट दिया!

इस एक्स यूजर ने 13 मई, 2024 को एक पोस्ट किया था, जिसमें लिखा था, "जाओ वोट करो, पुणे! विकास के लिए वोट दिया, स्वच्छ शासन के लिए वोट दिया, मोदी-युक्त भारत के लिए वोट दिया!" अब, 6 नवंबर, 2025 को भी उसने एक पोस्ट लिखा। उसमें लिखा गया है, मोदी-युक्त भारत के लिए वोट दिया! जा के वोट डाली, बिहार!"

वोट चोरी या या व्यंग्य?

कई कांग्रेस नेताओं ने पार्टी के वोट चोरी के आरोपों के समर्थन में इस महिला की दोनों तस्वीरें साझा की हैं और आरोप लगाया है कि बिहार में भी वोट चोरी हो रही है। वहीं कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि महिला की दूसरी पोस्ट व्यंग्यात्मक थी। दूसरी तरफ, महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंधे पाटिल ने दोनों पोस्ट के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, “लोकसभा में महाराष्ट्र में वोट करूंगी.. विधानसभा में बिहार में वोट करूंगी। मोदी के लिए वोट चोरी करूंगी।”

राजद भी हमलावर

आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने कहा, "2024 में मैडम महाराष्ट्र में वोट देंगी, और 2025 में बिहार में। उन्होंने खुलेआम लिखा कि वो "मोदी" का भारत बनाना चाहती हैं। इन्होंने अपनी सारी शर्म-हया बेच दी है! इनका अहंकार तो देखो। इनसे कुछ भी पूछो तो मैडम कहती हैं, "सिस्टम हमारा है!" पूरा सिस्टम भाजपा वालों के लिए केंचुओं की तरह चलता है।"

पोस्ट वायरल होने पर दी सफाई

जब महिला का पोस्ट वायरल हुआ और वोट चोरी पर विवाद बढ़ा तो महिला ने अपने 6 नवंबर की पोस्ट पर सफाई दी और स्पष्ट किया कि उसने कभी नहीं कहा कि उसने बिहार चुनाव के दिन वोट दिया है। उसने लिखा, "यह सिर्फ़ प्रेरणा के लिए था। मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने आज वोट दिया - मैंने कहा कि मैंने वोट दिया। और सबको पता है कि यह महाराष्ट्र में था। तो शांत हो जाइए! काफ़ी उत्साहित हो गए? अब बिहार की बारी है। जाइए वोट डालिए!!"

