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वेणुगोपाल बनेंगे कांग्रेस अध्यक्ष, खरगे होंगे कर्नाटक CM? क्या है सिद्धारमैया का प्लान

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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खबरें हैं कि कर्नाटक मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सिद्धरमैया को पार्टी में केंद्रीय भूमिका तथा राज्यसभा सीट की पेशकश की है। हालांकि सूत्रों के अनुसार सिद्धरमैया ने अभी तक इस केंद्रीय भूमिका को स्वीकार नहीं किया है।

वेणुगोपाल बनेंगे कांग्रेस अध्यक्ष, खरगे होंगे कर्नाटक CM? क्या है सिद्धारमैया का प्लान

कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस जारी है। इसी बीच अटकलें हैं कि पार्टी सीएम पद के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के नाम पर भी विचार कर सकती है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। फिलहाल, राज्य के शीर्ष पद को लेकर सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच तनातनी जारी है। दोनों ही नेता मंगलवार को दिल्ली पहुंचे थे और कांग्रेस की बैठकों में शामिल हुए।

सिद्धारमैया का क्या मूड

हिन्दुस्तान टाइम्स से बातचीत में मामले के जानकारों ने बताया है कि सिद्धारमैया को राज्यसभा की सीट की पेशकश की जा सकती है। साथ ही कहा जा रहा है कि वह अपने उत्तराधिकारी के रूप में शिवकुमार के नाम पर तैयार नहीं हो रहे हैं। फिलहाल, इसे लेकर कांग्रेस या किसी नेता ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है।

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वेणुगोपाल बनेंगे अध्यक्ष?

रिपोर्ट के मुताबिक, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि शिवकुमार के नाम पर भी सहमति नहीं बनती है, तो पार्टी खरगे के नाम पर विचार कर सकती है। कांग्रेस खरगे को मुख्यमंत्री बना सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, इसके चलते लोकसभा सांसद राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल को अगले पार्टी अध्यक्ष के तौर पर खड़ा कर सकेंगे। हालांकि, पार्टी ने इसपर प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि, इससे पहले कांग्रेस के एक नेता ने कहा था कि यह अभी तक सबसे दूर की संभावनाएं हैं।

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सिद्धारमैया ने बुलाई बैठक

पीटीआई भाषा ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि सिद्धरमैया गुरुवार सुबह अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों की नाश्ते पर एक अहम बैठक की मेजबानी कर सकते हैं। यह अटकलें तेज होती जा रही हैं कि सिद्धरमैया अगले एक-दो दिन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा कर सकते हैं ताकि शिवकुमार के लिए रास्ता साफ हो सके।

सिद्धारमैया को क्या ऑफर

खबरें हैं कि सिद्धरमैया को पार्टी में केंद्रीय भूमिका तथा राज्यसभा सीट की पेशकश की है। हालांकि सूत्रों के अनुसार सिद्धरमैया ने अभी तक इस केंद्रीय भूमिका को स्वीकार नहीं किया है। सूत्रों का यह भी कहना है कि चूंकि यह संदेश सीधे राहुल गांधी की ओर से आया है, इसलिए सिद्धरमैया पद छोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। मुख्यमंत्री पहले भी कई बार कह चुके हैं कि अगर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा तो वह पद छोड़ देंगे।

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शिवकुमार के समर्थक लंबे समय से उन्हें मुख्यमंत्री बनने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2023 के विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत के समय सिद्धरमैया और शिवकुमार के बीच सत्ता बंटवारे का एक समझौता हुआ था।

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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