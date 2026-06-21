आज टूट जाएगी उद्धव ठाकरे की पार्टी? बागी सांसदों के बड़े ऐलान पर टिकीं निगाहें, UBT खेमे की धड़कनें तेज

उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना में संकट गहराता जा रहा है। अटकलें हैं कि आज बागी छह सांसद अलग होने औपचारिक घोषणा कर सकते हैं और जनता के सामने अपना पक्ष रखेंगे।

उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (UBT) खेमे में राजनीतिक संकट अब चरम पर पहुंच गया है। पार्टी के छह सांसदों के बागी हो जाने की अटकलें तेज हो गई हैं और सूत्रों के अनुसार, आज इन बागी सांसदों द्वारा दल-बदल की औपचारिक घोषणा किए जाने की पूरी संभावना है। बागी सांसद जनता के सामने अपना पक्ष रखते हुए ठाकरे परिवार के नेतृत्व से अलग होने के पीछे की सारी वजहें भी विस्तार से बताएंगे।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, आज दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बागी सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से हुई अपनी मुलाकात की तस्वीरें, वीडियो और सौंपा गया पत्र सार्वजनिक करेंगे। साथ ही वे ठाकरे परिवार की विचारधारा से भटकने का आरोप लगाते हुए अलग होने के कारणों को खुलकर रखेंगे।

बागी गुट में शामिल छह सांसद इस प्रकार हैं- संजय जाधव

संजय देशमुख

ओमराजे निंबालकर

भाऊसाहेब वाकचौरे

नागेश पाटिल अष्टिकर

संजय दीना पाटिल बताया जा रहा है कि ये सभी सांसद 16 जून को देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली पहुंचे थे और फिलहाल नोएडा के एक होटल में ठहरे हुए हैं। गौरतलब है कि उसी दिन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे भी दिल्ली पहुंचे थे, जिससे राजनीतिक गलियारों में अटकलें और तेज हो गई थीं।

'ऑपरेशन टाइगर' की चर्चाएं गरम दरअसल, इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत मातोश्री (उद्धव ठाकरे के आवास) में हुई बैठक से हुई थी, जिसमें पांच सांसद गैर-हाजिर रहे थे। इसी गैर-मौजूदगी को लेकर 'ऑपरेशन टाइगर' की चर्चाएं शुरू हो गईं। वर्तमान में शिवसेना (यूबीटी) के पास कुल नौ सांसद हैं, जिनमें से छह पहले ही बागी हो चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दो सांसद चेन्नई से और दो कोलकाता से दिल्ली पहुंच रहे हैं।

बताया जा रहा है कि बागी सांसदों ने पहले ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर अपनी निष्ठा बदलने की जानकारी दे दी है। उन्होंने दावा किया है कि ठाकरे परिवार की विचारधारा से भटकने के कारण उन्होंने यह कदम उठाया है और इस पर दल-बदल विरोधी कानून (एंटी-डिफेक्शन लॉ) लागू नहीं होगा।

संजय राउत का बयान, लेकिन तनाव बरकरार शिवसेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने इन अटकलों पर ब्रेक लगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अनुपस्थित सांसद वर्चुअल बैठक में शामिल थे और उनमें से एक उद्धव ठाकरे से फोन पर बात भी करेंगे। हालांकि, राउत के इस बयान से पार्टी के अंदर का तनाव कम नहीं हुआ। उल्टा, बागी सांसद संजय जाधव को केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव के साथ बैठक करते देखा गया, जिससे विवाद और बढ़ गया है।

कारण बताओ नोटिस जारी शिवसेना (यूबीटी) ने संसदीय दल की बैठक से अनुपस्थित रहने के लिए सभी बागी सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। पार्टी अब इन्हीं आधारों पर उनकी संसद सदस्यता रद्द करने की मांग कर सकती है। वहीं, बागी गुट ने शिवसेना स्थापना दिवस पर एकनाथ शिंदे के साथ मंच साझा करने से भी साफ तौर पर परहेज किया है।