परांजपे ने उद्धव ठाकरे को 27 अगस्त 2004 की घटना याद दिलाते हुए कहा कि जब मणिशंकर अय्यर ने पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल से सावरकर की पट्टिका हटाने का आदेश दिया था तब मुंबई के शिवाजी पार्क में 'जोड़े मारो' आंदोलन हुआ था।

एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने गुरुवार को अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा कि देश में सावरकर का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिवसेना ने उद्धव ठाकरे से पूछा है कि क्या वे कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा की निंदा करेंगे जिसमें सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के प्रवक्ता आनंद परांजपे ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे ने 2019 में मुख्यमंत्री पद के लालच में बालासाहेब ठाकरे के सिद्धांतों और हिंदुत्व को त्याग दिया।

इस दौरान परांजपे ने एक तस्वीर भी दिखाई, जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे, सांसद संजय राउत की मौजूदगी में उद्धव ठाकरे को सोनिया गांधी की किताब भेंट करते नजर आ रहे हैं। परांजपे ने सवाल किया कि क्या उद्धव ठाकरे इस किताब की निंदा करेंगे और राहुल गांधी द्वारा महाराष्ट्र दौरे के दौरान सावरकर पर की गई टिप्पणियों पर अपना रुख स्पष्ट करेंगे? उन्होंने यह भी पूछा कि क्या उद्धव ठाकरे दिल्ली में सोनिया और राहुल गांधी के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे या उनके पुतलों पर जूते मारेंगे?

किताब के पन्ने फाड़ने पर मचा बवाल बुधवार को एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के नेताओं ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सोनिया गांधी की किताब 'बिलोंगिंग: अ जर्नी ऑफ लव' के पन्ने फाड़कर विरोध जताया था। पार्टी का दावा है कि किताब के पन्ना नंबर 201 और 403 पर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक बातें लिखी हैं। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान शिवसेना नेता शाइना एनसी उस समय असहज स्थिति में फंस गईं जब उन्होंने गलती से एक ऐसा कागज फाड़ दिया जिस पर बालासाहेब ठाकरे की तस्वीर छपी थी।

इस पर परांजपे ने कहा कि शाइना एनसी ने इस भूल के लिए माफी मांग ली है, इसलिए अब इस मामले पर आगे किसी टिप्पणी की जरूरत नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिवसैनिक बालासाहेब ठाकरे को देवता की तरह पूजते हैं और शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी ही उनकी असली विचारधारा को आगे बढ़ा रही है।