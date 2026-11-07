NCP के दोनों गुटों का होगा विलय? अजीत पवार की बात याद कर अनिल देशमुख ने क्या कहा
अनिल देशमुख का दावा है कि जब अजीत पवार जीवित थे तभी यह तय हो गया था कि एनसीपी भाजपा नीत सरकार का साथ छोड़कर बाहर आ जाएगी और दोनों दलों का विलय होगा।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने शुक्रवार को स्पष्ट कहा कि दोनों गुटों के विलय का कोई सवाल ही नहीं उठता। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि यदि कोई नेता उनकी पार्टी में शामिल होना चाहता है तो उसका स्वागत है। आपको बता दें कि सत्तारूढ़ एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने हाल ही में बयान दिया था कि यदि पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार जीवित होते तो इस साल फरवरी में ही दोनों गुटों का विलय हो गया होता।
अनिल देशमुख ने नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि तटकरे विलय के मुद्दे पर परस्पर विरोधी बयान दे रहे हैं। अनिल देशमुख का दावा है कि जब अजीत पवार जीवित थे तभी यह तय हो गया था कि एनसीपी भाजपा नीत सरकार का साथ छोड़कर बाहर आ जाएगी और दोनों दलों का विलय होगा। देशमुख ने सवाल उठाया कि अजीत पवार के असामयिक निधन के तुरंत बाद तटकरे ने कहा था कि अजीत दादा ने विलय के बारे में नेताओं से कोई बात नहीं की थी। अब वे अचानक यह दावा क्यों कर रहे हैं कि 12 फरवरी को विलय होने वाला था?
एनसीपी में वापसी के रास्ते खुले
पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने यह रुख साफ कर दिया कि सत्ताधारी एनसीपी और विपक्षी एनसीपी (एसपी) के एक होने की अब कोई संभावना नहीं है। उन्होंने दोहराया, "यदि कोई हमारी पार्टी में शामिल होना चाहता है तो उसका स्वागत है, लेकिन दोनों पार्टियों के विलय का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।"
आपको बता दें कि महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख सुनेत्रा पवार ने मंगलवार शाम विधायकों की तत्काल बैठक बुलाई। यह मीटिंग मुंबई स्थित उनके सरकारी आवास देवगिरी में होनी थी। खास बात यह है कि इससे पहले रविवार को एनसीपी के कई सीनियर नेताओं ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार व जय पवार शामिल नहीं थे। अमित शाह से मुलाकात करने वाले नेताओं में एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल, महाराष्ट्र यूनिट के अध्यक्ष सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल और धनंजय मुंडे शामिल थे। इस बैठक के बाद दोनों एनसीपी गुटों के संभावित विलय को लेकर भी अटकलें लगाई जाने लगीं।
NCP के दोनों गुटों के एक होने की चर्चा
रविवार की मुलाकात के बाद सभी सीनियर नेता सोमवार को मुंबई लौट आए। इसके बाद उन्होंने राज्य सरकार में मंत्री छगन भुजबल के आवास पर बंद कमरे में कई दौर की चर्चा की। इन बैठकों के बाद सुनेत्रा पवार के साथ बातचीत की तैयारी की गई। एनसीपी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता उमेश पाटिल ने पार्टी में मतभेद और सुनेत्रा पवार को किनारे किए जाने की खबरों को गलत, बेबुनियाद और भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार पहले ही अमित शाह से मिल चुके हैं। उस दौरान पार्टी से जुड़े कई मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई थी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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