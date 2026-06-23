गोवा से आएगा राहत का पैगाम? पार्टी में टूट के बीच ममता, उद्धव, केजरीवाल को क्यों बड़ी उम्मीद

पिछले कुछ ही दिनों में अलग-अलग दलों में टूट हुई है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के नौ सांसद भाजपा के खेमे में चले गए। आइए जानते हैं आखिर क्या है वह फैसला और कैसे इससे टूट का सामना कर रहे दलों को राहत मिल सकती है?

पिछले कुछ ही दिनों में अलग-अलग दलों में टूट हुई है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के नौ सांसद भाजपा के खेमे में चले गए। वहीं, ममता बनर्जी के सांसदों ने एक अनाम सी पार्टी का दामन थाम लिया। यह सब चल ही रहा था कि महाराष्ट्र में शिवसेना-यूबीटी के छह सांसदों ने एकनाथ शिंदे की सेना का रुख कर लिया। पार्टियों में मची टूट के बीच यह सवाल उठने लगा है कि क्या ऐसा करना सही है? वहीं, ममता, उद्धव और केजरीवाल की निगाहें गोवा के एक फैसले पर टिकी हैं। हालांकि इसका फैसला भी अभी सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। आइए जानते हैं आखिर क्या है वह फैसला और कैसे इससे टूट का सामना कर रहे दलों को राहत मिल सकती है?

क्या कहता है विलय का कानून

भारत में दल-बदल कानून 1985 में लागू हुआ था। इसके तहत अगर पार्टी का कोई सांसद/विधायक पार्टी की सदस्यता अपनी मर्जी से छोड़ता है या पार्टी व्हिप का उल्लंघन करता है अयोग्य घोषित हो जाएगा। इसके बाद ही अलगाव और मर्जर जैसी चीजें शामिल आईं। हालांकि लगातार दुरुपयोग को देखते हुए 2003 में अलगाव पर भी रोक लगा दी गई, अब दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 4 के तहत केवल मर्जर का विकल्प बचा है। इस पैराग्राफ के दो भाग हैं। इसमें (उप) अनुच्छेद 4(1) कहता है कि मूल राजनीतिक पार्टी का किसी अन्य राजनीतिक पार्टी के साथ विलय होने पर उसके सांसद/विधायक भी उसी पार्टी के हो जाते हैं। वहीं, (उप) अनुच्छेद 4(2) कहता है कि इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (1) के उद्देश्यों के लिए, किसी सदन के सदस्य की मूल राजनीतिक पार्टी का विलय केवल तभी हुआ माना जाएगा जब संबंधित विधायक दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य इस विलय के लिए सहमत हों। अब लड़ाई ज्यादातर इस बात पर है कि इन दोनों हिस्सों को साथ में पढ़ा जाना चाहिए या अलग-अलग।

अब अगर इन्हें एक साथ पढ़ा जाता है कि तो मूल राजनीतिक दल का पहले अन्य में विलय होगा। इसके बाद पार्टी के दो तिहाई विधायक/सांसद इसके लिए सहमति देंगे। वहीं, अलग पढ़ने पर मूल पार्टी के दो तिहाई सदस्यों की सहमति ही विलय के लिए काफी होगी। इसके लिए मूल पार्टी के किसी फैसले की जरूरत नहीं होगी।

गोवा केस में क्या हुआ

अब आते हैं गोवा केस पर, जिसके चलते दल-बदल पर बहस शुरू हुई। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 4 के दोनों अनुच्छेदों को अलग-अलग नहीं, बल्कि एक साथ पढ़ा। मामला है साल 2019 का, जब कांग्रेस के 15 में से 10 विधायक भाजपा में चले गए। यानी की यह आंकड़ा दो-तिहाई विधायकों के विलय वाला हो गया। गोवा विधानसभा अध्यक्ष ने इस विलय को स्वीकार करते हुए इसे वैध बता दिया। इसके बाद मामला पहुंचा हाई कोर्ट और वहां विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को बनाए रखा। संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि हाई कोर्ट ने (उप) अनुच्छेद 4(2) को अलग-अलग पढ़ा।



पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचार्य ने एचटीडॉटकॉम को बताया कि जबकि यह सही नहीं है। संवैधानिक विशेषज्ञ शौर्य गोपाल मुखर्जी ने लिखा है कि अनुच्छेद 4 का दूसरा हिस्सा वास्तव में ‘उप- अनुच्छेद (1) के प्रयोजनों के लिए’ शब्दों से शुरू होता है। इसका मतलब ये होगा कि दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए-राजनीतिक पार्टी को मिलकर और उसके दो-तिहाई विधायकों या सांसदों (विधानसभा पार्टी) को भी इसका समर्थन देना होगा। गोवा मामले में हाई कोर्ट के उस के फैसले के खिलाफ अपील ‘गिरीश चोदंकर बनाम स्पीकर, गोवा विधान सभा’ अब सुप्रीम कोर्ट में है।

सुप्रीम कोर्ट में यह मामला भी

वैसे सुप्रीम कोर्ट में एक और मामला गया था। यह मामला था साल 2023 का, ‘सुभाष देसाई बनाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी, महाराष्ट्र के गवर्नर’। तब मूल शिवसेना के विभाजन के बारे में उद्‍धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच एक संविधान बेंच के फैसले की बात थी। हालांकि तब मर्जर की बात नहीं थी, क्योंकि शिंदे गुट खुद को असली शिवसेना बताता था। (बाद में उसे चुनाव आयोग से नाम और चिन्ह भी मिल गया।) तब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, तत्काली सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने लिखा कि कि केवल विधायक पूरी पार्टी नहीं होते। राजनीतिक पार्टी शब्द को विधानसभा पार्टी के रूप में पढ़ना दसवीं अनुसूची की स्पष्ट भाषा के खिलाफ होगा। साथ्ज्ञ ही चेतावनी भी दी गई कि यह वह शासन प्रणाली नहीं है जो संविधान लागू करता है। वास्तव में, दसवीं अनुसूची ठीक इसी परिणाम से बचाती है।

खास बात यह है कि ‘सुभाष देसाई’ केस शिवसेना के बारे में सिर्फ व्हिप और लीडर्स की नियुक्ति तक ही सीमित था। इसमें मर्जर का सवाल नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के पैराग्राफ 4 और मर्जर पर टिप्पणियां उसके निर्णय की तर्क प्रक्रिया का हिस्सा हैं, लेकिन उस मुद्दे पर सीधे फैसले नहीं हैं। फिर भी, पूर्व लोकसभा सचिव-जनरल आचार्य साफ कहते हैं कि आगे कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहाकि कानून की भाषा अपने आप में साफ है। पहला कदम यह है कि किसी राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व यह फैसला करे कि वे किसी दूसरी पार्टी के साथ विलय करना चाहते हैं। दूसरा कदम यह है कि उसके विधायक और सांसद (विधायिका पार्टी) को इस विलय के लिए सहमति देनी होगी।