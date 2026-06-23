गोवा से आएगा राहत का पैगाम? पार्टी में टूट के बीच ममता, उद्धव, केजरीवाल को क्यों बड़ी उम्मीद
पिछले कुछ ही दिनों में अलग-अलग दलों में टूट हुई है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के नौ सांसद भाजपा के खेमे में चले गए। आइए जानते हैं आखिर क्या है वह फैसला और कैसे इससे टूट का सामना कर रहे दलों को राहत मिल सकती है?
पिछले कुछ ही दिनों में अलग-अलग दलों में टूट हुई है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के नौ सांसद भाजपा के खेमे में चले गए। वहीं, ममता बनर्जी के सांसदों ने एक अनाम सी पार्टी का दामन थाम लिया। यह सब चल ही रहा था कि महाराष्ट्र में शिवसेना-यूबीटी के छह सांसदों ने एकनाथ शिंदे की सेना का रुख कर लिया। पार्टियों में मची टूट के बीच यह सवाल उठने लगा है कि क्या ऐसा करना सही है? वहीं, ममता, उद्धव और केजरीवाल की निगाहें गोवा के एक फैसले पर टिकी हैं। हालांकि इसका फैसला भी अभी सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। आइए जानते हैं आखिर क्या है वह फैसला और कैसे इससे टूट का सामना कर रहे दलों को राहत मिल सकती है?
क्या कहता है विलय का कानून
भारत में दल-बदल कानून 1985 में लागू हुआ था। इसके तहत अगर पार्टी का कोई सांसद/विधायक पार्टी की सदस्यता अपनी मर्जी से छोड़ता है या पार्टी व्हिप का उल्लंघन करता है अयोग्य घोषित हो जाएगा। इसके बाद ही अलगाव और मर्जर जैसी चीजें शामिल आईं। हालांकि लगातार दुरुपयोग को देखते हुए 2003 में अलगाव पर भी रोक लगा दी गई, अब दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 4 के तहत केवल मर्जर का विकल्प बचा है। इस पैराग्राफ के दो भाग हैं। इसमें (उप) अनुच्छेद 4(1) कहता है कि मूल राजनीतिक पार्टी का किसी अन्य राजनीतिक पार्टी के साथ विलय होने पर उसके सांसद/विधायक भी उसी पार्टी के हो जाते हैं। वहीं, (उप) अनुच्छेद 4(2) कहता है कि इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (1) के उद्देश्यों के लिए, किसी सदन के सदस्य की मूल राजनीतिक पार्टी का विलय केवल तभी हुआ माना जाएगा जब संबंधित विधायक दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य इस विलय के लिए सहमत हों। अब लड़ाई ज्यादातर इस बात पर है कि इन दोनों हिस्सों को साथ में पढ़ा जाना चाहिए या अलग-अलग।
अब अगर इन्हें एक साथ पढ़ा जाता है कि तो मूल राजनीतिक दल का पहले अन्य में विलय होगा। इसके बाद पार्टी के दो तिहाई विधायक/सांसद इसके लिए सहमति देंगे। वहीं, अलग पढ़ने पर मूल पार्टी के दो तिहाई सदस्यों की सहमति ही विलय के लिए काफी होगी। इसके लिए मूल पार्टी के किसी फैसले की जरूरत नहीं होगी।
गोवा केस में क्या हुआ
अब आते हैं गोवा केस पर, जिसके चलते दल-बदल पर बहस शुरू हुई। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 4 के दोनों अनुच्छेदों को अलग-अलग नहीं, बल्कि एक साथ पढ़ा। मामला है साल 2019 का, जब कांग्रेस के 15 में से 10 विधायक भाजपा में चले गए। यानी की यह आंकड़ा दो-तिहाई विधायकों के विलय वाला हो गया। गोवा विधानसभा अध्यक्ष ने इस विलय को स्वीकार करते हुए इसे वैध बता दिया। इसके बाद मामला पहुंचा हाई कोर्ट और वहां विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को बनाए रखा। संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि हाई कोर्ट ने (उप) अनुच्छेद 4(2) को अलग-अलग पढ़ा।
पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचार्य ने एचटीडॉटकॉम को बताया कि जबकि यह सही नहीं है। संवैधानिक विशेषज्ञ शौर्य गोपाल मुखर्जी ने लिखा है कि अनुच्छेद 4 का दूसरा हिस्सा वास्तव में ‘उप- अनुच्छेद (1) के प्रयोजनों के लिए’ शब्दों से शुरू होता है। इसका मतलब ये होगा कि दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए-राजनीतिक पार्टी को मिलकर और उसके दो-तिहाई विधायकों या सांसदों (विधानसभा पार्टी) को भी इसका समर्थन देना होगा। गोवा मामले में हाई कोर्ट के उस के फैसले के खिलाफ अपील ‘गिरीश चोदंकर बनाम स्पीकर, गोवा विधान सभा’ अब सुप्रीम कोर्ट में है।
सुप्रीम कोर्ट में यह मामला भी
वैसे सुप्रीम कोर्ट में एक और मामला गया था। यह मामला था साल 2023 का, ‘सुभाष देसाई बनाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी, महाराष्ट्र के गवर्नर’। तब मूल शिवसेना के विभाजन के बारे में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच एक संविधान बेंच के फैसले की बात थी। हालांकि तब मर्जर की बात नहीं थी, क्योंकि शिंदे गुट खुद को असली शिवसेना बताता था। (बाद में उसे चुनाव आयोग से नाम और चिन्ह भी मिल गया।) तब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, तत्काली सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने लिखा कि कि केवल विधायक पूरी पार्टी नहीं होते। राजनीतिक पार्टी शब्द को विधानसभा पार्टी के रूप में पढ़ना दसवीं अनुसूची की स्पष्ट भाषा के खिलाफ होगा। साथ्ज्ञ ही चेतावनी भी दी गई कि यह वह शासन प्रणाली नहीं है जो संविधान लागू करता है। वास्तव में, दसवीं अनुसूची ठीक इसी परिणाम से बचाती है।
खास बात यह है कि ‘सुभाष देसाई’ केस शिवसेना के बारे में सिर्फ व्हिप और लीडर्स की नियुक्ति तक ही सीमित था। इसमें मर्जर का सवाल नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के पैराग्राफ 4 और मर्जर पर टिप्पणियां उसके निर्णय की तर्क प्रक्रिया का हिस्सा हैं, लेकिन उस मुद्दे पर सीधे फैसले नहीं हैं। फिर भी, पूर्व लोकसभा सचिव-जनरल आचार्य साफ कहते हैं कि आगे कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहाकि कानून की भाषा अपने आप में साफ है। पहला कदम यह है कि किसी राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व यह फैसला करे कि वे किसी दूसरी पार्टी के साथ विलय करना चाहते हैं। दूसरा कदम यह है कि उसके विधायक और सांसद (विधायिका पार्टी) को इस विलय के लिए सहमति देनी होगी।
टीएमसी ने क्या दिया तर्क
टीएमसी ने भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखे पत्र में यही तर्क दिया है। पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने ‘सुभाष देसाई 2023’ के फैसले का हवाला दिया है। इसमें उन्होंने कहाकि टीएमसी एक एकीकृत, अविभाज्य राजनीतिक पार्टी है और लोकसभा में उसकी विधायी पार्टी केवल मूल संगठन की ही प्रकृति के रूप में मौजूद है। गौरतलब है कि पिछले दो महीनों में बंगाल और तमिलनाडु की विधानसभा स्तर पर विलय और बदलाव के बारे में इसी तरह के सवाल उठे हैं। वहीं, सपा को लेकर भी ऐसे ही सवाल उठे हैं।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।