Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भारत पर कहर ढाएगा ईरान पर अटैक से उठा धुआं? संसद में चिंता; युद्ध बढ़ने के आसार

Mar 30, 2026 01:34 pm ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों को 'पूरी तरह से नष्ट' कर दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर कहा, 'ईरान में बड़ा दिन। हमारी महान सेना ने कई लंबे समय से लक्ष्यों को नष्ट कर दिया है।'

भारत पर कहर ढाएगा ईरान पर अटैक से उठा धुआं? संसद में चिंता; युद्ध बढ़ने के आसार

ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर अमेरिका और इजरायल की बमबारी से लगी आग से उठे जहरीले धुएं के भारत पर असर की आशंका का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम का गठन किए जाने की मांग सोमवार को राज्यसभा में की गई। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर दी थी।

शिवसेना उद्धव के संजय राउत ने शून्य काल के दौरान यह मामला उठाते हुए कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण दुनिया भर में ईंधन की समस्या पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि इजरायल के बम ईरान पर गिर रहे हैं लेकिन ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर लगी आग से छाए काले धुएं का असर पास पड़ोस में यहां तक की भारत तक भी पहुंचने की आशंका पैदा हो गई है।

उन्होंने कहा कि इस धुएं से गुजरात, राजस्थान और पंजाब आदि राज्यों के विशेष रूप से प्रभावित होने की संभावना है। सदस्य ने कहा कि इस धुएं के भारत पर होने वाले असर का अध्ययन करने के लिए तत्काल पर्यावरण विशेषज्ञों की एक टीम का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को इस युद्ध को रुकवाने के लिए भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय में जोरदार आवाज उठानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि ईरान में बार बार हो रहे हमलों के कारण आसमान में उठने वाला काला धुआं कई जहरीली गैस लिए हुए है। इस जहरीली गैस के कारण ईरान के लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चेतावनी दी है कि यह धुआं जानलेवा साबित हो सकता है।

अमेरिकी सेना ने ईरान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों को किया नष्ट

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों को 'पूरी तरह से नष्ट' कर दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर कहा, 'ईरान में बड़ा दिन। हमारी महान सेना ने कई लंबे समय से लक्ष्यों को नष्ट कर दिया है।' हालांकि, उन्होंने न तो विस्तार से जानकारी दी और न ही लक्ष्यों की पहचान की।

ये भी पढ़ें:रोटी, कपड़ा, बिजली... भारत समेत दुनिया में ईरान युद्ध ने क्या बदला; 11 बड़े असर
ये भी पढ़ें:ईरान के स्कूल-कॉलेजों को नेस्तनाबूद करने में लगा अमेरिका, 600 से ज्यादा पर हमला
ये भी पढ़ें:ईरान युद्ध में 'आखिरी वार' करने जा रहा US, पाक की कोशिशों पर फिर जाएगा पानी?

ईरान की एक और चिंता

ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बघर गालिबफ ने कहा है कि अमेरिका सार्वजनिक रूप से बातचीत की पहल का संदेश भेज रहा है लेकिन गुप्त रूप से वह जमीनी सैन्य अभियान की योजना बना रहा है। गालिबफ ने रविवार को ईरान के सरकारी प्रसारक आईआरआईबी पर एक बयान में कहा, 'दुश्मन बातचीत और संवाद के संदेश भेजने का ढोंग करता है, जबकि गुप्त रूप से जमीनी हमले की योजना बना रहा है। वह यह नहीं जानता कि हमारे लोग अपनी धरती पर अमेरिकी सैनिकों के आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन पर गोलियां चला सकें और क्षेत्र में उनके साथियों को हमेशा के लिए दंडित कर सकें।'

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

और पढ़ें
iran america war Iran
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।