भारत पर कहर ढाएगा ईरान पर अटैक से उठा धुआं? संसद में चिंता; युद्ध बढ़ने के आसार

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों को 'पूरी तरह से नष्ट' कर दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर कहा, 'ईरान में बड़ा दिन। हमारी महान सेना ने कई लंबे समय से लक्ष्यों को नष्ट कर दिया है।'

ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर अमेरिका और इजरायल की बमबारी से लगी आग से उठे जहरीले धुएं के भारत पर असर की आशंका का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम का गठन किए जाने की मांग सोमवार को राज्यसभा में की गई। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर दी थी।

शिवसेना उद्धव के संजय राउत ने शून्य काल के दौरान यह मामला उठाते हुए कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण दुनिया भर में ईंधन की समस्या पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि इजरायल के बम ईरान पर गिर रहे हैं लेकिन ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर लगी आग से छाए काले धुएं का असर पास पड़ोस में यहां तक की भारत तक भी पहुंचने की आशंका पैदा हो गई है।

उन्होंने कहा कि इस धुएं से गुजरात, राजस्थान और पंजाब आदि राज्यों के विशेष रूप से प्रभावित होने की संभावना है। सदस्य ने कहा कि इस धुएं के भारत पर होने वाले असर का अध्ययन करने के लिए तत्काल पर्यावरण विशेषज्ञों की एक टीम का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को इस युद्ध को रुकवाने के लिए भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय में जोरदार आवाज उठानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि ईरान में बार बार हो रहे हमलों के कारण आसमान में उठने वाला काला धुआं कई जहरीली गैस लिए हुए है। इस जहरीली गैस के कारण ईरान के लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चेतावनी दी है कि यह धुआं जानलेवा साबित हो सकता है।

अमेरिकी सेना ने ईरान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों को किया नष्ट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों को 'पूरी तरह से नष्ट' कर दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर कहा, 'ईरान में बड़ा दिन। हमारी महान सेना ने कई लंबे समय से लक्ष्यों को नष्ट कर दिया है।' हालांकि, उन्होंने न तो विस्तार से जानकारी दी और न ही लक्ष्यों की पहचान की।