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खत्म होगा LPG संकट? भारत और यूएई में हो गई बड़ी डील; PM ने ईरानी हमलों की निंदा की

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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ईरान युद्ध के बीच दुनियाभऱ में ऊर्जा संकट के बीच भारत और यूएई में बड़ी एनर्जी डील हुई है। दोनों देशों में एलपीजी की आपूर्ति को लेकर समझौता किया गया है। जानकारों का कहना है कि इस डील से भारत को बड़ी राहत मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय यूएई के दौरे पर हैं।

खत्म होगा LPG संकट? भारत और यूएई में हो गई बड़ी डील; PM ने ईरानी हमलों की निंदा की

ईरान युद्ध के बीच दुनियाभऱ में ऊर्जा संकट के बीच भारत और यूएई में बड़ी एनर्जी डील हुई है। दोनों देशों में एलपीजी की आपूर्ति को लेकर समझौता किया गया है। जानकारों का कहना है कि इस डील से भारत को बड़ी राहत मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय यूएई के दौरे पर हैं। उन्होंने यूएई में ईरानी हमलों की निंदा करते हुए कहा कि वह शांति स्थापित करने के लिए हर तरह की मदद करने को तैयार हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मजु स्ट्रेट से आवाजाही सुनिश्चि करना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए जो कुछ जरूरी होगा किया जाएगा। दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी का भी फ्रेमवर्क बनाया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री चार घंटे के लिए यूएई पहुंचे थे और इसके बाद वह यूरोप के दौरे पर नकिल जाएंगे।

क्या डील हुई है

भारत और यूएई के बीच रणनीतिक पेट्रोलियम भंडर को लेकर समझौता किया गया है। दोनों देशें के बीच रसोई गैस (LPG) की आपूर्ति को लेकर भी समझौता किया गया है। यूएई ने भारत के इन्फ्रास्ट्रक्चर, और आरबीएल में बड़ा निवेश करने का आभी ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक यूएई करीब 5 अरब डॉलर का निवेश करेगा।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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