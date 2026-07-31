Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मॉनसून सत्र में ही पेश होगा परिसीमन बिल? संसद में हंगामा जारी, कामकाज भी निपटा रहा केंद्र

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।
Follow us on Google News
share

सरकार ने संकेत दिए हैं अगर विपक्ष का यही रवैया रहता है तो वह अगले हफ्ते भी हंगामे में विधायी कामकाज को निपटाएगी। हालांकि, कुछ बिलों पर टकराव की स्थिति बन सकती है, जिनमें एफसीआरए प्रमुख है।

मॉनसून सत्र में ही पेश होगा परिसीमन बिल? संसद में हंगामा जारी, कामकाज भी निपटा रहा केंद्र
राज्यसभा।

संसद के मॉनसून सत्र में लोकसभा में पहला सप्ताह पूरा होने को आया है, लेकिन एक भी दिन पूरा प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल पाया। सदन शुरू होते ही हंगामे से कार्यवाही स्थगित हो जाती है। सरकार और विपक्ष में टकराव से फिलहाल गतिरोध टलने के आसार कम हैं। सरकार ने भी हंगामे के बीच विधायी कामकाज निपटाना शुरू कर दिया है। बुधवार और गुरुवार को सदन ने दो विधेयकों को मंजूरी दी है। गुरुवार सुबह कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों के हंगामे से प्रश्नकाल आठवें दिन भी नहीं चल सका। कुछ देर बाद ही कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई।

दोबारा शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्हें बधाई दी। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, पर विपक्षी सदस्य अपनी मांगें उठाने लगे। कांग्रेस सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान गतिरोध की स्थिति का मुद्दा उठाया। वे छात्रों पर कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री के बयान की मांग दोहराते भी सुने गए। बिरला ने विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल बाधित नहीं करने का आग्रह दोहराया।

महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर क्या है स्थिति

सरकार ने संकेत दिए हैं अगर विपक्ष का यही रवैया रहता है तो वह अगले हफ्ते भी हंगामे में विधायी कामकाज को निपटाएगी। हालांकि, कुछ बिलों पर टकराव की स्थिति बन सकती है, जिनमें एफसीआरए प्रमुख है। इसके अलावा सदन में हंगामा होने पर संविधान संशोधन बिल पेश करने पर भी संशय है। ऐसे में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर स्थिति साफ नहीं है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र इस बिल को तभी लाएगी जब वह इसे पारित कराने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त होगी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मिले प्रधानमंत्री

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। यह मुलाकात राष्ट्रपति भवन में हुई। इस दौरान हुई बातचीत का ब्यौरा साझा नहीं किया गया है। लेकिन, समझा जाता है कि राष्ट्रपति हाल में तीन देशों की यात्रा से लौटी हैं और उधर संसद में पेपर लीक को लेकर एक महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित किया गया है, इनसे जुड़ी जानकारियां इस दौरान साझा की गईं। राष्ट्रपति कार्यालय ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में मीटिंग की तस्वीरें शेयर कीं।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

और पढ़ें
Parliament Monsoon Session
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।