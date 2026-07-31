मॉनसून सत्र में ही पेश होगा परिसीमन बिल? संसद में हंगामा जारी, कामकाज भी निपटा रहा केंद्र
सरकार ने संकेत दिए हैं अगर विपक्ष का यही रवैया रहता है तो वह अगले हफ्ते भी हंगामे में विधायी कामकाज को निपटाएगी। हालांकि, कुछ बिलों पर टकराव की स्थिति बन सकती है, जिनमें एफसीआरए प्रमुख है।
संसद के मॉनसून सत्र में लोकसभा में पहला सप्ताह पूरा होने को आया है, लेकिन एक भी दिन पूरा प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल पाया। सदन शुरू होते ही हंगामे से कार्यवाही स्थगित हो जाती है। सरकार और विपक्ष में टकराव से फिलहाल गतिरोध टलने के आसार कम हैं। सरकार ने भी हंगामे के बीच विधायी कामकाज निपटाना शुरू कर दिया है। बुधवार और गुरुवार को सदन ने दो विधेयकों को मंजूरी दी है। गुरुवार सुबह कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों के हंगामे से प्रश्नकाल आठवें दिन भी नहीं चल सका। कुछ देर बाद ही कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई।
दोबारा शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्हें बधाई दी। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, पर विपक्षी सदस्य अपनी मांगें उठाने लगे। कांग्रेस सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान गतिरोध की स्थिति का मुद्दा उठाया। वे छात्रों पर कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री के बयान की मांग दोहराते भी सुने गए। बिरला ने विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल बाधित नहीं करने का आग्रह दोहराया।
महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर क्या है स्थिति
सरकार ने संकेत दिए हैं अगर विपक्ष का यही रवैया रहता है तो वह अगले हफ्ते भी हंगामे में विधायी कामकाज को निपटाएगी। हालांकि, कुछ बिलों पर टकराव की स्थिति बन सकती है, जिनमें एफसीआरए प्रमुख है। इसके अलावा सदन में हंगामा होने पर संविधान संशोधन बिल पेश करने पर भी संशय है। ऐसे में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर स्थिति साफ नहीं है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र इस बिल को तभी लाएगी जब वह इसे पारित कराने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त होगी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मिले प्रधानमंत्री
इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। यह मुलाकात राष्ट्रपति भवन में हुई। इस दौरान हुई बातचीत का ब्यौरा साझा नहीं किया गया है। लेकिन, समझा जाता है कि राष्ट्रपति हाल में तीन देशों की यात्रा से लौटी हैं और उधर संसद में पेपर लीक को लेकर एक महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित किया गया है, इनसे जुड़ी जानकारियां इस दौरान साझा की गईं। राष्ट्रपति कार्यालय ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में मीटिंग की तस्वीरें शेयर कीं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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