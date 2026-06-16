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क्या कॉकरोच जनता पार्टी भविष्य में चुनाव लड़ेगी? फाउंडर अभिजीत दीपके ने कह दी बड़ी बात

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों पर आंदोलन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी क्या आने वाले समय में चुनाव लड़ेगी? इसका जवाब सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने खुद दे दिया है। जानिए उन्होंने क्या कुछ बताया।

क्या कॉकरोच जनता पार्टी भविष्य में चुनाव लड़ेगी? फाउंडर अभिजीत दीपके ने कह दी बड़ी बात

कॉकरोच जनता पार्टी इंस्टाग्राम से निकलकर सड़कों पर उतर आई है। 6 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के बाद से देश के अलग-अलग शहरों में प्रोटेस्ट हुए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है- क्या कॉकरोच जनता पार्टी आने वाले दिनों राजनीति में उतरकर चुनाव लड़ेगी? इस पर सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने इशारा किया है कि सीजेपी फिलहाल चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपके ने NEET-UG पेपर लीक मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। जानिए चुनाव लड़ने से जूड़ी पूरी बात।

हर अधिकार के लिए चुनाव लड़ना जरूरी नहीं

अभिजीत दीपके से जब पूछा गया- क्या CJP भविष्य में चुनाव लड़ेगी? इस पर दीपके ने कहा- "हर अधिकार के लिए चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है। अगर इस देश में अपने अधिकार मांगने के लिए हर किसी को चुनाव लड़ना पड़े, तो फिर लोकतंत्र कैसे चलेगा?" उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन छात्रों के मुद्दों और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए है।

पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल

दीपके ने NEET-UG परीक्षा रद्द होने और उससे जुड़े विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द होने के बाद जिन छात्रों ने आत्महत्या की, उनके परिवारों के प्रति प्रधानमंत्री को संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी। दीपके ने कहा, “प्रधानमंत्री दुनिया भर की घटनाओं पर ट्वीट करते हैं, लेकिन देश के छात्रों की परेशानियों पर उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।”

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कब तक सिर्फ 'मन की बात' और 'परीक्षा पे चर्चा' होगी?

उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "कब तक सिर्फ 'मन की बात' और 'परीक्षा पे चर्चा' होगी? कभी छात्रों की मन की बात भी सुन लीजिए।" दीपके का कहना था कि अगर प्रधानमंत्री छात्रों से सीधे संवाद करें, तो उन्हें युवाओं की वास्तविक समस्याओं का अंदाजा होगा और उनके समाधान की दिशा में कदम उठाए जा सकेंगे।

CJP कब तक आंदोलन करती रहेंगी?

CJP संस्थापक ने दोहराया कि उनकी पार्टी का आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। उन्होंने कहा कि पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए।

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CJP फाउंडर दीपके पर हुआ था हमला

इस बीच, जयपुर में हुए हमले को लेकर भी दीपके ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर छात्रों के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। दीपके ने दावा किया कि उन पर हुआ हमला छात्रों की आवाज दबाने और असली मुद्दों से फोकस हटाने का प्रयास था।

आपको बताते चलें कि सोमवार को जयपुर में प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दीपके को दो युवकों ने कथित तौर पर थप्पड़ मार दिए थे। इस मामले में पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया है। घटना के बाद यह मामला सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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