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क्या CJP प्रदर्शन आज ही खत्म हो जाएगा? दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर खाली करने को कहा

By Shubham Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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इतना ही नहीं जंतर-मंतर पर फोर्स भी बढ़ा दी गई है। सोनम वांगचुक को जबरन उठाने और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराने के बाद से प्रदर्शन स्थल पर लोगों की भारी भीड़ पहुंच रही है।

जंतर-मंतर पर 28 जून से चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन अब एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है। सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल में भर्ती कराने के बाद से प्रदर्शन स्थल पर लगातार भीड़ बढ़ रही है। 20 जुलाई को CJP ने संसद तक मार्च करने का ऐलान किया है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने आज शाम को ही जंतर-मंतर खाली करने का ऐलान कर दिया है।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें माइक पर ये ऐलान किया जा रहा है- “जंतर-मंतर पर शाम 7 बजे तक ही प्रदर्शन करने की अनुमति है। इसलिए 7 बजे के बाद इस जगह को खाली कर दें।” इस वीडियो के आने के बाद अब यही सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस आज ही जंतर-मंतर खाली कराएगी।

प्रदर्शन स्थल पर पहुंच रहे लोगों की तलाशी

इतना ही नहीं जंतर-मंतर पर फोर्स भी बढ़ा दी गई है। सोनम वांगचुक को जबरन उठाने और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराने के बाद से प्रदर्शन स्थल पर लोगों की भारी भीड़ पहुंच रही है। पुलिस प्रदर्शन स्थल पर पहुंच रहे लोगों की तलाशी भी ले रही है।

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लाइव हिंदुस्तान इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका। लेकिन दिल्ली पुलिस या प्रशासन ने से आधिकारिक रूप से इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन वीडियो में हो रहे ऐलान से ऐसी आशंका जताई जा रही है कि शायद आज ही जंतर-मंतर खाली कराया जा सकता है।

'संसद मार्च' से पहले सुरक्षा कड़ी

वहीं संसद के मानसून सत्र और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित 'चलो संसद' मार्च से पहले नई दिल्ली जिले में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, सूत्रों ने रविवार को बताया कि दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की है, अवरोधक लगाए हैं और प्रमुख प्रवेश मार्गों पर वाहनों की गहन जांच की जा रही है।

पुलिस ने बताया कि सीजेपी ने प्रस्तावित मार्च के लिए अनुमति नहीं ली है। पुलिस के मुताबिक, "हम हाई सिक्योरिटी एरिया की ओर किसी भी अनधिकृत मार्च को जाने की अनुमति नहीं देंगे।"

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पुलिस ने बताया कि संसद सत्र के दौरान एहतियात के तौर पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था जारी रहेगी।

इन इलाकों में बैरिकेड लगाए गए

पुलिस के मुताबिक, नयी दिल्ली, मध्य दिल्ली और उत्तर दिल्ली के कुछ हिस्सों में कई प्रवेश मार्गों पर अवरोधक लगाए गये हैं, कड़ी निगरानी और चौबीसों घंटे गश्त के साथ उच्च सुरक्षा क्षेत्र में बदल दिया गया है।

पुलिस के एक वरिष्ठ सूत्र ने बताया कि संसद सत्र के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक एहतियाती इंतजाम किए गए हैं।

सूत्र ने बताया, "नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने वाली हर गाड़ी की गहन जांच की जा रही है। महत्वपूर्ण जगहों पर अतिरिक्त पुलिस चौकियां बनाई गई हैं और रिजर्व बल को तैयार रखा गया है। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी के जरिए निगरानी भी बढ़ा दी गई है।"

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सूत्रों के मुताबिक, जंतर-मंतर, संसद मार्ग, सेंट्रल विस्टा, कनॉट प्लेस, शंकर चौक और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए द्रुत कार्य बल (आरएएफ) को भी तैनात किया गया है।

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लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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