Will support Vice President candidate unconditionally NDA leader announced after meeting Amit Shah VP उम्मीदवार को बगैर शर्त देंगे समर्थन, PM मोदी और अमित शाह से मिलकर NDA नेता का ऐलान, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsWill support Vice President candidate unconditionally NDA leader announced after meeting Amit Shah

VP उम्मीदवार को बगैर शर्त देंगे समर्थन, PM मोदी और अमित शाह से मिलकर NDA नेता का ऐलान

दिल्ली के दौरे पर आए शिंदे ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) का गठबंधन ‘महायुति’ महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव मिलकर लड़ेगा।

Nisarg Dixit भाषाThu, 7 Aug 2025 09:23 AM
share Share
Follow Us on
VP उम्मीदवार को बगैर शर्त देंगे समर्थन, PM मोदी और अमित शाह से मिलकर NDA नेता का ऐलान

शिवसेना नेता एवं महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को घोषणा की कि उनकी पार्टी नौ सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भाजपा नीत गठबंधन को ‘‘बिना शर्त समर्थन’’ देगी। जगदीप धनखड़ ने पिछले महीने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था जिसके बाद इस पद पर चुनाव कराया जाना आवश्यक हो गया। शिवसेना NDA का हिस्सा है।

दिल्ली के दौरे पर आए शिंदे ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) का गठबंधन ‘महायुति’ महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव मिलकर लड़ेगा। शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मुलाकात की तथा ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और ‘ऑपरेशन महादेव’ की सफलता पर उन्हें बधाई दी।

शिंदे के साथ उनकी पत्नी लता, बेटा श्रीकांत और बहू वृषाली भी थे। शिंदे परिवार ने प्रधानमंत्री को भगवान शिव की एक तस्वीर भेंट की। शिवसेना नेता ने कहा कि मोदी ने उनके बेटे श्रीकांत की प्रशंसा की, जिन्हें आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने के संदेश को विभिन्न देशों तक पहुंचाने वाले बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने का अवसर मिला।

उन्होंने उन बातों को भी खारिज कर दिया कि दिल्ली की उनकी बार-बार यात्रा का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके ‘‘मतभेदों’’ से संबंध हैं। उन्होंने कहा कि उनके बीच कोई मतभेद नहीं है और वे राज्य के विकास के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। शिंदे ने बाद में एक बयान में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले राजग को अपनी पार्टी के बिना शर्त समर्थन की घोषणा की।

शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को राजग सांसदों की बैठक में कहा कि अमित शाह सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गृह मंत्री बन गए हैं। शिंदे ने कहा कि उन्होंने और उनकी पार्टी के सांसदों ने इस उपलब्धि के लिए शाह को बधाई दी।

शिंदे ने गृह मंत्री अमित शाह के ‘‘निर्णायक’’ नेतृत्व की भी सराहना की और कहा कि उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाकर और आतंकवाद तथा नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करके शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के सपने को पूरा किया। उन्होंने कहा कि सहकारी विकास से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक शाह का योगदान अनुकरणीय रहा है।

Eknath Shinde Pm Narendra Modi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।