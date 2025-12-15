'जी राम जी' बिल का समर्थन तो करेंगे लेकिन... BJP के साथी दल ने विधेयक पास होने से पहले ही ये क्या कहा

संक्षेप: AP के वित्त मंत्री ने कहा कि निस्संदेह, फंड का बंटवारा चिंताजनक है। अगर हमें योजना के वित्तपोषण के लिए अपने हिस्से की एक बड़ी राशि देनी पड़ी तो इससे राज्य पर बहुत बोझ पड़ेगा। हालांकि, हमने अभी तक योजना के पूरे विवरण का अध्ययन नहीं किया है।

मनरेगा के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा नया कानून बनाने की तैयारियों के बीच भाजपा के सहयोगी दल ने इस पर चिंता जताई है। राज्य और केंद्र की सरकार में शामिल चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (TDP) ने कहा है कि इसका समर्थन तो करेंगे, लेकिन वित्तपोषण में हिस्सेदारी चिंताजनक है और इससे राज्य पर बोझ पड़ेगा। आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम’ (मनरेगा) को निरस्त करने और इस संबंध में एक नया कानून बनाने के लिए लोकसभा में विधेयक लाने की चर्चाओं के बीच ये बात कही है।

बता दें कि केंद्र सरकार ने नए विधेयक का नाम ‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)’ (विकसित भारत- जी राम जी) विधेयक, 2025’ रखा है। विधेयक की प्रतियां लोकसभा सदस्यों को बांट दी गई हैं। इस बीच, आंध्र प्रदेश के वित्त, योजना एवं विधायी कार्य मंत्री पय्यावुला केशव ने कहा कि राज्य सरकार विधेयक के प्रावधानों का अध्ययन करेगी और इसका समर्थन एवं कार्यान्वयन करेगी।

उन्होंने कहा, “निस्संदेह, फंड का बंटवारा चिंताजनक है। अगर हमें योजना के वित्तपोषण के लिए अपने हिस्से की एक बड़ी राशि देनी पड़ी तो इससे राज्य पर बहुत बोझ पड़ेगा। हालांकि, हमने अभी तक योजना के पूरे विवरण का अध्ययन नहीं किया है।” वित्त विभाग के अधिकारियों ने भी कहा है कि यह आंध्र प्रदेश जैसे नकदी की कमी से जूझ रहे राज्य के लिए चिंता का विषय है, लेकिन वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी, साप्ताहिक मजदूरी भुगतान और कृषि के चरम मौसम के दौरान अवकाश जैसे अन्य प्रावधान उत्साहजनक हैं, जिससे कृषि क्षेत्र के लिए अधिक श्रमिक उपलब्ध होंगे।

मनरेगा के तहत जहां केंद्र सरकार पूरी मजदूरी राशि का भुगतान करती थी, वहीं नए वीबी-जी राम जी विधेयक के तहत अब राज्यों को मजदूरी भुगतान का भार साझा करना होगा। विधेयक की धारा 22 (2) में कहा गया है, “इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि साझाकरण का अनुपात पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर) के लिए 90:10 और विधायिका वाले अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 60:40 होगा।” यानी मजदूरों के कुल पारिश्रमिक का 40 फीसदी बोझ अब राज्यों को उठाना होगा।