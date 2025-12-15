Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsWill support but BJP Ally TDP first response to new rural employment Bill G Ram G expresses Concern over burden on state
'जी राम जी' बिल का समर्थन तो करेंगे लेकिन... BJP के साथी दल ने विधेयक पास होने से पहले ही ये क्या कहा

'जी राम जी' बिल का समर्थन तो करेंगे लेकिन... BJP के साथी दल ने विधेयक पास होने से पहले ही ये क्या कहा

संक्षेप:

AP के वित्त मंत्री ने कहा कि निस्संदेह, फंड का बंटवारा चिंताजनक है। अगर हमें योजना के वित्तपोषण के लिए अपने हिस्से की एक बड़ी राशि देनी पड़ी तो इससे राज्य पर बहुत बोझ पड़ेगा। हालांकि, हमने अभी तक योजना के पूरे विवरण का अध्ययन नहीं किया है।

Dec 15, 2025 08:03 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

मनरेगा के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा नया कानून बनाने की तैयारियों के बीच भाजपा के सहयोगी दल ने इस पर चिंता जताई है। राज्य और केंद्र की सरकार में शामिल चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (TDP) ने कहा है कि इसका समर्थन तो करेंगे, लेकिन वित्तपोषण में हिस्सेदारी चिंताजनक है और इससे राज्य पर बोझ पड़ेगा। आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम’ (मनरेगा) को निरस्त करने और इस संबंध में एक नया कानून बनाने के लिए लोकसभा में विधेयक लाने की चर्चाओं के बीच ये बात कही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बता दें कि केंद्र सरकार ने नए विधेयक का नाम ‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)’ (विकसित भारत- जी राम जी) विधेयक, 2025’ रखा है। विधेयक की प्रतियां लोकसभा सदस्यों को बांट दी गई हैं। इस बीच, आंध्र प्रदेश के वित्त, योजना एवं विधायी कार्य मंत्री पय्यावुला केशव ने कहा कि राज्य सरकार विधेयक के प्रावधानों का अध्ययन करेगी और इसका समर्थन एवं कार्यान्वयन करेगी।

उन्होंने कहा, “निस्संदेह, फंड का बंटवारा चिंताजनक है। अगर हमें योजना के वित्तपोषण के लिए अपने हिस्से की एक बड़ी राशि देनी पड़ी तो इससे राज्य पर बहुत बोझ पड़ेगा। हालांकि, हमने अभी तक योजना के पूरे विवरण का अध्ययन नहीं किया है।” वित्त विभाग के अधिकारियों ने भी कहा है कि यह आंध्र प्रदेश जैसे नकदी की कमी से जूझ रहे राज्य के लिए चिंता का विषय है, लेकिन वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी, साप्ताहिक मजदूरी भुगतान और कृषि के चरम मौसम के दौरान अवकाश जैसे अन्य प्रावधान उत्साहजनक हैं, जिससे कृषि क्षेत्र के लिए अधिक श्रमिक उपलब्ध होंगे।

मनरेगा के तहत जहां केंद्र सरकार पूरी मजदूरी राशि का भुगतान करती थी, वहीं नए वीबी-जी राम जी विधेयक के तहत अब राज्यों को मजदूरी भुगतान का भार साझा करना होगा। विधेयक की धारा 22 (2) में कहा गया है, “इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि साझाकरण का अनुपात पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर) के लिए 90:10 और विधायिका वाले अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 60:40 होगा।” यानी मजदूरों के कुल पारिश्रमिक का 40 फीसदी बोझ अब राज्यों को उठाना होगा।

उधर, विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मनरेगा के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा नया कानून बनाने की तैयारियों के बीच सोमवार को दावा किया कि इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना यह दिखाता है कि बापू के प्रति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का प्रेम दिखावटी है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि यह मनरेगा को खत्म करने की साजिश है और सरकार का यह कदम महात्मा गांधी का अपमान है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘जब भी किसी योजना का नाम बदला जाता है, तो कार्यालयों, स्टेशनरी में बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं...जिसके लिए पैसा खर्च किया जाता है। तो, क्या फायदा है? ऐसा क्यों किया जा रहा है?’’ उन्होंने कहा, ‘‘महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है। महात्मा गांधी न केवल देश में, बल्कि दुनिया में सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। इसलिए उनका नाम हटाना, मुझे वास्तव में समझ में नहीं आता कि उद्देश्य क्या है। उनका (सरकार) इरादा क्या है?’’

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
PM Modi Nda Andhra Pradesh
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।