सोनम रघुवंशी की तरह बच निकलेगी सिया गोयल? पुलिस के पसीने छूट रहे, सबूतों का टोटा

पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में बड़ा ट्विस्ट। बिना चश्मदीद और CCTV के फंसी पुलिस को सोनम रघुवंशी केस जैसा डर। मंगेतर सिया गोयल और प्रेमी चेतन की खौफनाक साजिश की पूरी इनसाइड स्टोरी यहां पढ़ें।

केतन अग्रवाल हत्याकांड की गुत्थी पुलिस के लिए किसी उलझी हुई मर्डर मिस्ट्री से कम नहीं है। अपनी ही मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी के हाथों रची गई यह खौफनाक साजिश अब एक अहम मोड़ पर आ गई है। पुख्ता सबूतों को जुटाने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। सिया गोयल पर कौन सी धाराएं लगाई जाएं, इसको लेकर भी पुलिस बड़ी सावधानी बरत रही है। क्योंकि एक गलती भी इस केस को सोनम रघुवंशी वाले मामले की तरह बदल देगी। पुलिस की जांच में यह साफ हो गया है कि सिया और चेतन ने मिलकर केतन को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, लेकिन अब जांच अधिकारियों को एक बड़ा डर सता रहा है- कहीं इस केस में भी मेघालय के चर्चित 'सोनम रघुवंशी' मर्डर केस जैसा कोई ट्विस्ट न आ जाए!

सोनम रघुवंशी केस से क्यों उड़े हैं पुलिस के होश? हाल ही में मेघालय के 'हनीमून मर्डर' केस में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई, जिसे बाद में हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा। इसका सबसे बड़ा कारण पुलिस की गिरफ्तारी प्रक्रिया (BNS के तहत) में हुई तकनीकी खामियां थीं। पुलिस ने सोनम को गिरफ्तारी का सही कारण (मर्डर की धारा 103(1) के बजाय धोखाधड़ी की धारा 403(1)) बताकर दस्तावेजों में बड़ी चूक की थी।

पुणे पुलिस भी इसी तकनीकी और कानूनी लूपहोल से खौफजदा है। महाराष्ट्र पुलिस के शीर्ष सूत्रों का कहना है कि सिया के खिलाफ एक "फुलप्रूफ" चार्जशीट तैयार की जा रही है, ताकि अदालत में बचाव पक्ष को कोई भी फायदा न मिल सके।

सबूतों का टोटा: मर्डर मिस्ट्री में उलझी पुलिस इस हाई-प्रोफाइल मर्डर को अदालत में साबित करना पुलिस के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है, क्योंकि पूरी कहानी परिस्थितिजन्य सबूतों पर टिकी है।

घटना के वक्त केतन को किले की चट्टान से धक्का देते हुए देखने वाला कोई भी गवाह वहां मौजूद नहीं था। यानी केतन हत्याकांड का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है।

किले के पास लगे कैमरों में सिर्फ सह-आरोपी चेतन चौधरी ही एक हुडी पहने हुए नजर आ रहा है, जो अपने आप में हत्या को सीधे तौर पर साबित नहीं करता। यानी सीसीटीवी फुटेज में हत्या कैद नहीं है।

पुलिस ने एक डमी पुतले का इस्तेमाल करके क्राइम सीन को रीक्रिएट जरूर किया है, लेकिन अधिकारियों का निजी तौर पर मानना है कि डमी के गिरने का तरीका, वजन और एंगल यह वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं कर सकता कि केतन को जानबूझकर धक्का दिया गया था या वह गलती से फिसला था।

लाई डिटेक्टर टेस्ट में छिपे हैं अहम राज? भारतीय कानून के तहत पॉलीग्राफ यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट के नतीजे अदालत में सीधे तौर पर ठोस सबूत नहीं माने जाते, लेकिन पुलिस सिया गोयल का यह टेस्ट कराने पर जोर दे रही है। जांचकर्ताओं को उम्मीद है कि इस टेस्ट के जरिए कई अहम लीड्स हाथ लग सकती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर सिया अनजाने में यह उगल देती है कि उसने लोहगढ़ किले की ऊंचाई के बारे में इंटरनेट पर सर्च किया था, तो पुलिस उस डिजिटल हिस्ट्री को रिकवर कर सकती है। इस तरह के स्वतंत्र डिजिटल और फॉरेंसिक सबूत अदालत में पूरी तरह से मान्य होंगे।

2004 कॉल्स, कैफे में मीटिंग और फटा हुआ पासपोर्ट इस ब्लाइंड मर्डर केस में हालिया जांच से रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे हुए हैं। सिया और चेतन के बीच पिछले 6 महीनों में 238 घंटे बात हुई और कुल 2004 कॉल्स किए गए। हत्या वाले दिन (18 जून) भी दोनों किले पर जाने से ठीक पहले एक कैफे में मिले थे और वहीं मौत का पूरा ताना-बाना बुना गया।

इससे पहले 6 जून को भी एक साजिश रची गई थी। केतन और सिया को प्री-वेडिंग फोटोशूट के लिए बाली जाना था, लेकिन सिया ने चालाकी से केतन का पासपोर्ट निकालकर वॉशरूम में फेंक दिया, जिससे ट्रिप कैंसिल हो गई। इन तमाम घटनाओं और चेतन के बार-बार जिक्र से केतन को शक हो गया था। मौत से कुछ दिन पहले ही केतन ने अपने पिता से पूछा था कि क्या उन्होंने शादी तय करने से पहले सिया का सही से बैकग्राउंड चेक किया था?

फिलहाल कोर्ट ने सिया और चेतन की रिमांड बढ़ा दी है। पुलिस सूत्रों का साफ मानना है कि यह पूरा केस कड़ियों से कड़ियां जोड़ने पर टिका है। अगर बचाव पक्ष एक भी कड़ी तोड़ने में कामयाब रहा, तो पूरा केस ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। इसलिए अब पुलिस का पूरा फोकस डिजिटल ट्रेल, मोबाइल डेटा और हत्या के मकसद को साबित करने वाले अकाट्य सबूतों को जुटाने पर है।

सोनम रघुवंशी केस क्या है? सोनम रघुवंशी केस को 'मेघालय हनीमून मर्डर केस' के नाम से भी जाना जाता है। यह साल 2025 की एक बेहद चर्चित और खौफनाक आपराधिक घटना है। यह मामला मध्य प्रदेश के इंदौर के एक नवविवाहित जोड़े से जुड़ा है, जिसमें पत्नी (सोनम रघुवंशी) पर अपने ही पति (राजा रघुवंशी) की हत्या की साजिश रचने का आरोप है।

इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी (29) और सोनम रघुवंशी (25) की शादी 11 मई 2025 को हुई थी। 20 मई 2025 को यह जोड़ा अपने हनीमून के लिए मेघालय गया था। 23 मई को चेरापुंजी (सोहरा) के नोंग्रियात गांव के एक होमस्टे से निकलने के बाद यह जोड़ा अचानक लापता हो गया। 24 मई को उनका किराए का स्कूटर लावारिस हालत में मिला।

कई दिनों की तलाश के बाद, 2 जून 2025 को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (NDRF) के एक ड्रोन ने राजा रघुवंशी का शव सोहरा में वेई सॉडोंग जलप्रपात के पास एक गहरी खाई में खोज निकाला। घटना के बाद से गायब सोनम को पुलिस ने 9 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया।

मेघालय पुलिस की जांच और 700 से अधिक पन्नों की चार्जशीट के अनुसार, यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची-समझी हत्या थी। पुलिस का आरोप है कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और उसके दोस्तों (भाड़े के हत्यारों) के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची थी। हत्या का पूरा प्लान हनीमून पर जाने से पहले ही बना लिया गया था।

गलत धाराओं का इस्तेमाल अप्रैल 2026 में शिलांग की एक अदालत ने सोनम को जमानत दे दी। अदालत ने पाया कि गिरफ्तारी के दौरान मेघालय पुलिस ने दस्तावेजों में हत्या की धारा 103(1) BNS (भारतीय न्याय संहिता) के बजाय गलती से धोखाधड़ी/संपत्ति के गबन की धारा 403(1) दर्ज कर दी थी।

पुलिस सोनम को स्पष्ट रूप से यह बताने में विफल रही कि उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 22(1) (गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार) का उल्लंघन माना।

29 जून 2026 को मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए सोनम की जमानत को बरकरार रखा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत उसे निर्दोष मानकर नहीं, बल्कि पुलिस की प्रक्रियात्मक खामियों के कारण दी गई है।