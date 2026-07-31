भारत से ही बांग्लादेश की राजनीति करेंगी शेख हसीना? थरुर की कमेटी ने सरकार से पूछा, मिला जवाब
भारत-बांग्लादेश संबंधों के भविष्य पर प्रस्तुत अपनी नई रिपोर्ट में समिति ने सिफारिश की है कि सरकार को अपने सैद्धांतिक और मानवीय दृष्टिकोण को बनाए रखना चाहिए।
Sheikh Hasina: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इस वर्ष के अंत तक अपने देश लौटमे की तैयारी में हैं। उन्होंने खुद इसका ऐलान किया है। इस बीच भारत सरकार ने संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति को स्पष्ट किया है कि पूर्व बांग्लादेशी पीएम को भारत की धरती से किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि संचालित करने की अनुमति नहीं है। विदेश मंत्रालय ने संसदीय समिति को बताया कि बांग्लादेश द्वारा शेख हसीना के लिए भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध की जांच भारत सरकार के सक्षम अधिकारियों द्वारा लागू कानूनों और स्थापित प्रक्रियाओं के तहत की जा रही है।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने कहा कि शेख हसीना की भारत में उपस्थिति और इस संबंध में भारत का दृष्टिकोण हमारी सभ्यता और उन व्यक्तियों को शरण देने की मानवीय परंपरा से प्रेरित है जो गंभीर संकट या अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहे हैं। समिति ने कहा कि ऐसी मानवीय सहायता प्रदान करते समय भारत ने इस सिद्धांत का सख्ती से पालन किया है कि हमारी सीमा या क्षेत्र से किसी भी अन्य देश के खिलाफ कोई राजनीतिक गतिविधि संचालित न हो।
समिति की प्रमुख सिफारिशें
भारत-बांग्लादेश संबंधों के भविष्य पर प्रस्तुत अपनी नई रिपोर्ट में समिति ने सिफारिश की है कि सरकार को अपने सैद्धांतिक और मानवीय दृष्टिकोण को बनाए रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी स्थितियों को उचित संवेदनशीलता के साथ प्रबंधित किया जाए।
संसदीय समिति ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा जारी करने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द सामान्य करने की मांग की है। समिति ने चिंता जताई कि वीजा में आ रही कमी से जनधारणा और द्विपक्षीय संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ता है। आपको बता दें कि कि राजनीतिक अशांति और सुरक्षा चिंताओं के कारण जुलाई 2024 से दो साल तक निलंबित रहने के बाद भारत ने 28 जून 2026 को बांग्लादेशी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं।
गंगा जल संधि
वर्ष 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुई गंगा जल संधि इस वर्ष समाप्त होने वाली है। इसे देखते हुए समिति ने सरकार से आग्रह किया है कि वह बिना किसी और देरी के ढाका के साथ नए सिरे से बातचीत शुरू करे। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि जल बटवारे की इस संधि के नवीनीकरण पर वार्ता अद्यतन हाइड्रोलॉजिकल डेटा और जलवायु परिवर्तन के अनुमानों के आधार पर होनी चाहिए। समिति ने इस प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल और बिहार की राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करने पर भी बल दिया।
संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि विदेश मंत्रालय को बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा को अपनी कूटनीतिक बातचीत के मुख्य और अनिवार्य तत्व के रूप में प्राथमिकता देना जारी रखना चाहिए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें