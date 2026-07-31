भारत से ही बांग्लादेश की राजनीति करेंगी शेख हसीना? थरुर की कमेटी ने सरकार से पूछा, मिला जवाब

भारत-बांग्लादेश संबंधों के भविष्य पर प्रस्तुत अपनी नई रिपोर्ट में समिति ने सिफारिश की है कि सरकार को अपने सैद्धांतिक और मानवीय दृष्टिकोण को बनाए रखना चाहिए।

Sheikh Hasina: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इस वर्ष के अंत तक अपने देश लौटमे की तैयारी में हैं। उन्होंने खुद इसका ऐलान किया है। इस बीच भारत सरकार ने संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति को स्पष्ट किया है कि पूर्व बांग्लादेशी पीएम को भारत की धरती से किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि संचालित करने की अनुमति नहीं है। विदेश मंत्रालय ने संसदीय समिति को बताया कि बांग्लादेश द्वारा शेख हसीना के लिए भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध की जांच भारत सरकार के सक्षम अधिकारियों द्वारा लागू कानूनों और स्थापित प्रक्रियाओं के तहत की जा रही है।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने कहा कि शेख हसीना की भारत में उपस्थिति और इस संबंध में भारत का दृष्टिकोण हमारी सभ्यता और उन व्यक्तियों को शरण देने की मानवीय परंपरा से प्रेरित है जो गंभीर संकट या अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहे हैं। समिति ने कहा कि ऐसी मानवीय सहायता प्रदान करते समय भारत ने इस सिद्धांत का सख्ती से पालन किया है कि हमारी सीमा या क्षेत्र से किसी भी अन्य देश के खिलाफ कोई राजनीतिक गतिविधि संचालित न हो।

समिति की प्रमुख सिफारिशें भारत-बांग्लादेश संबंधों के भविष्य पर प्रस्तुत अपनी नई रिपोर्ट में समिति ने सिफारिश की है कि सरकार को अपने सैद्धांतिक और मानवीय दृष्टिकोण को बनाए रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी स्थितियों को उचित संवेदनशीलता के साथ प्रबंधित किया जाए।

संसदीय समिति ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा जारी करने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द सामान्य करने की मांग की है। समिति ने चिंता जताई कि वीजा में आ रही कमी से जनधारणा और द्विपक्षीय संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ता है। आपको बता दें कि कि राजनीतिक अशांति और सुरक्षा चिंताओं के कारण जुलाई 2024 से दो साल तक निलंबित रहने के बाद भारत ने 28 जून 2026 को बांग्लादेशी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं।

गंगा जल संधि वर्ष 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुई गंगा जल संधि इस वर्ष समाप्त होने वाली है। इसे देखते हुए समिति ने सरकार से आग्रह किया है कि वह बिना किसी और देरी के ढाका के साथ नए सिरे से बातचीत शुरू करे। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि जल बटवारे की इस संधि के नवीनीकरण पर वार्ता अद्यतन हाइड्रोलॉजिकल डेटा और जलवायु परिवर्तन के अनुमानों के आधार पर होनी चाहिए। समिति ने इस प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल और बिहार की राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करने पर भी बल दिया।