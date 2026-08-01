E-20 प्रोटेस्ट से जुड़ेंगे शहजाद पूनावाला? भाई तहसीन ने कर दिया साफ
शहजाद पूनावाला ने अपना एक्स पर बायो बदल लिया, जिसके बाद अटकलें लग रहीं कि उनका अगला कदम क्या होगा। इस बीच, उनके भाई तहसीन ई-20 मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जानिए क्या शहजाद इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेंगे या नहीं।
सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ई-20 पेट्रोल के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें दिल्ली पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। अब उनसे एक सवाल पूछा गया है कि क्या इस आंदोलन में उनके भाई शहजाद पूनावाला भी जुड़ रहे हैं? इन अटकलों से तहसीन पूनावाला ने इनकार कर दिया और साफ किया कि उनके भाई शहजाद इस मुद्दे पर उनके साथ नहीं आएंगे।
जनसत्ता से बात करते हुए तहसीन पूनावाला से पूछा गया कि आपके भाई शहजाद भी आपके साथ इस मुद्दे पर जुड़ रहे हैं? इस पर तहसीन ने कहा, ''हमारी बातचीत नहीं है। मैं दूसरे चैनल में था, तब उसके इस्तीफे पर पता चला। हम लोग बात ही नहीं करते तो कैसे इस मुद्दे पर साथ आएंगे। वह प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोवर हैं। वो नहीं आएंगे, नामुमकिन है।''
इससे पहले, तहसीन पूनावाला ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ई20 ईधन नीति के खिलाफ उनके प्रस्तावित मार्च और भूख हड़ताल से पहले, दिल्ली पुलिस ने उन्हें ग्रेटर कैलाश में बिना किसी लिखित आदेश के नजरबंद कर दिया। पूनावाला ने 27 जुलाई को घोषणा की थी कि वह एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग से तीस जनवरी मार्ग स्थित गांधी स्मृति तक अकेले पैदल जाएंगे और शुक्रवार को इस नीति के विरोध में दिन भर की भूख हड़ताल करेंगे।
पुलिस मार्च करने से रोक रही: पूनावाला
अपने 'एक्स' खाते पर कई वीडियो साझा करते हुए पूनावाला ने दावा किया कि सुबह करीब 9.30 बजे, यानी मार्च के लिए निकलने से लगभग आधे घंटे पहले, दिल्ली पुलिस के कई जवान - जिनमें महिला अधिकारी भी शामिल थीं - उनके घर पहुंचे और उन्हें बाहर निकलने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने के लिए न तो कोई आदेश दिखाया और न ही कोई दस्तावेज दिया। पूनावाला ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उनसे कहा कि वे उन्हें जाने से इसलिए रोक रहे हैं, क्योंकि मार्च में हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद थी।
'कैसे हिरासत में ले सकते हैं'
एक वीडियो में पूनावाला को एक पुलिस अधिकारी से यह पूछते हुए सुना जा सकता है कि उन्हें बिना किसी लिखित आदेश के कैसे हिरासत में लिया जा सकता है। उन्होंने अधिकारी से कहा, "कोई कागजात नहीं, कुछ भी नहीं। मैं घर में नजरबंद हूं...आजादी के 15 दिन पहले आप मुझे हिरासत में ले रहे।" पुलिस अधिकारी ने जवाब दिया कि प्रस्तावित मार्च से कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती थी और उन्होंने पूनावाला से सहयोग करने को कहा। 'एक्स' पर एक पोस्ट में पूनावाला ने आरोप लगाया कि उनके फ्लैट के बाहर मौजूद पत्रकारों ने उन्हें बताया कि वे इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि घर के पास जैमर लगाए गए थे।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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