क्या पंजाब कांग्रेस में होगा कोई बदलाव? पार्टी में टूट के खतरे के बीच भूपेश बघेल का बयान
पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी थमती दिखाई नहीं दे रही है और टूट का खतरा बढ़ गया है। मंगलवार को पार्टी प्रभारी भूपेश बघेल ने चंडीगढ़ में नेताओं के साथ मीटिंग की। बघेल ने मीटिंग में नेताओं को भरोसा दिलाया कि पंजाब कांग्रेस में कोई बदलाव नहीं होगा।
पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी थमती दिखाई नहीं दे रही है और टूट का खतरा बढ़ गया है। मंगलवार को पार्टी प्रभारी भूपेश बघेल ने चंडीगढ़ में नेताओं के साथ मीटिंग की। बघेल ने मीटिंग में नेताओं को भरोसा दिलाया कि पंजाब कांग्रेस में कोई बदलाव नहीं होगा। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, हाल ही में नियुक्त 3 कार्यकारी अध्यक्षों में से राजकुमार वेरका और सुखविंदर सिंह डैनी, पार्टी के संगठन महासचिव, कोषाध्यक्ष और कई जिला अध्यक्ष मौजूद रहे।
चन्नी गुट की बैठक से दूरी
चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी माने जाने वाले संगत सिंह गिलजियां इस बैठक में शामिल नहीं हुए। दो जिला अध्यक्ष भी बैठक से नदारद रहे। बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने नेताओं की गैरहाजिरी को ज्यादा तूल देने से इनकार किया। उन्होंने कहाकि कुछ नेता निजी कारणों और पहले से तय कार्यक्रमों की वजह से बैठक में शामिल नहीं हो सके। पार्टी पूरी तरह एकजुट है और संगठन को मजबूत करने पर काम कर रही है।
बघेल पर लगाए आरोप
बघेल द्वारा चंडीगढ़ में बुलाई गई बैठकों से पूर्व सीएम चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा पूरी तरह नदारद रहे और उनके समर्थक भी मीटिंग में नहीं पहुंचे। चन्नी गुट प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को पद से हटाने की मांग पर अड़ा है। उनका आरोप है कि भूपेश बघेल ने सही फीडबैक नहीं देकर पार्टी हाईकमान को गुमराह किया है। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के इस विरोध-प्रदर्शन और सीधी बगावत के कारण पार्टी की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं।
चन्नी और उनके गुट से मुलाकात पर नजरें
भूपेश बघेल 5 दिन के चंडीगढ़ दौरे पर हैं। बघेल ने कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा और वरिष्ठ नेता राजकुमार वेरका से उनके घर जाकर मुलाकात भी की। बघेल पंजाब कांग्रेस में चल रही नाराजगी को दूर करने और संगठन को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या वह पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनके गुट के अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे या नहीं।
सोमवार को मोहाली में चन्नी की मौजूदगी में कई वरिष्ठ नेताओं ने बैठक की। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब कई मौजूदा और पूर्व विधायकों ने प्रदेश इकाई प्रमुख के पद के लिए लोकसभा सदस्य (चन्नी) के नाम पर फिर से विचार करने का समर्थन किया था।पिछले बुधवार को पंजाब कांग्रेस प्रमुख के तौर पर वडिंग को बनाए रखने की घोषणा की गई, साथ ही 2027 के चुनावों के लिए पार्टी की अलग-अलग समितियों का भी ऐलान किया गया।
सोमवार को चंडीगढ़ पहुंचने पर जब पत्रकारों ने बघेल से प्रदेश अध्यक्ष के मुद्दे पर सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें दो-तीन दिन का समय दिया जाए, जिसके बाद वे इस बारे में जानकारी देंगे।
(रिपोर्ट: मोनी देवी)
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।