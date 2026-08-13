प्रशांत किशोर कभी तेजस्वी यादव या भाजपा से गठबंधन करेंगे? RJD का नाम सुनकर क्या बोले

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित हुए थे। तब जन सुराज नेता प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के दशकों पुराने गढ़ को ढहाकर जीत हासिल की थी। अब उन्होंने गठबंधन की संभावनाओं पर जवाब दिया है।

बिहार में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बांकीपुर छीनने वाले प्रशांत किशोर ने उपचुनाव में जीत पर खुलकर बात की है। उनका कहना है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए भी नितिन नवीन विधायक बने रह सकते थे। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का उदाहरण दिया। खास बात है कि नवीन के राज्यसभा जाने के चलते ही बांकीपुर में उपचुनाव हुआ था। जन सुराज पार्टी ने पहली बार जीत हासिल की है।

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में जब पूछा गया कि क्या कभी राष्ट्रीय जनता दल या भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे। इसपर उन्होंने कहा, 'इसे आप जो भी नाम दें। अलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट, एडजस्टमेंट या गठबंधन। मैंने इसे खुद अपनी आंखों से होते देखा है। 2015 में बिहार में राजनीतिक समीकरण बदले थे और ऐसे स्वार्थी गठबंधन जनता का भला नहीं करते। हमने सात निश्चय और बिहार विकास मिशन जैसी योजनाएं देखीं, लेकिन उनसे कोई बड़ा बदलाव नहीं आया।'

उन्होंने कहा, 'मैं एक ऐसा सिस्टम बनाने पर ध्यान दे रहा हूं, जो विकास को बढ़ावा दे, बिहार को ज्ञान के केंद्र के रूप में फिर से स्थापित करे और रोजगार के भरपूर अवसर पैदा करे। जब दूसरे राज्यों के लोग रोजगार के लिए बिहार आने लगेंगे, तभी हम सच में कह पाएंगे कि प्रगति और असली बदलाव आया है।'

गठबंधन से कर चुके हैं इनकार किशोर ने पहले कहा था कि 'हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। हमारा गठबंधन बिहार की जनता के साथ होगा। आप देखिए कि बांकीपुर की जनता ने स्थापित राजनीतिक दलों को छोड़कर हमें समर्थन दिया है।'

बांकीपुर की जीत पर क्या बोले किशोर ने यह भी बताया कि उन्होंने चुनाव पर भाजपा प्रमुख को निशाने पर क्यों नहीं लिया। उन्होंने कहा, 'मुझे यहां नितिन नवीन की बड़ी भूमिका नजर नहीं आती, क्योंकि वह राज्य सरकार का हिस्सा नहीं हैं। हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने उम्मीदवार के चुनाव में भूमिका निभाई हो, लेकिन बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के मामलों में मुझे नहीं लगता कि वह सीधे तौर पर शामिल हैं।'

उन्होंने कहा, 'उन्हें सीट पर किसी को बिठाना था। दरअसल, वह खुद भी भाजपा अध्यक्ष रहते हुए स्थानीय विधायक बने रह सकते थे। अमित शाह भी पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद विधायक बने रहे थे।'

बांकीपुर का रिजल्ट बांकीपुर विधानसभा सीट 1995 से लगातार भाजपा के कब्जे में रही थी। पहले नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा और बाद में उनके पुत्र नितिन नवीन ने इस सीट पर पार्टी का दबदबा कायम रखा। नितिन नवीन ने 2010, 2015, 2020 और 2025 के विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की थी। हालांकि, इस उपचुनाव में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर ने मुकाबले को बदल दिया।