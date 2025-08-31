Will PM Modi visiting Manipur in September 2nd week Officials says No confirmation पीएम मोदी करने वाले हैं मणिपुर का दौरा? क्या है सच, अधिकारी ने दिया जवाब, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsWill PM Modi visiting Manipur in September 2nd week Officials says No confirmation

पीएम मोदी करने वाले हैं मणिपुर का दौरा? क्या है सच, अधिकारी ने दिया जवाब

क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर का दौरा करने वाले हैं? इस सवाल का जवाब मिल गया है। मणिपुर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने रविवार को बताया कि अब तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि पीएम मोदी सितंबर के दूसरे सप्ताह में राज्य का दौरा करेंगे।

Deepak भाषा, इंफालSun, 31 Aug 2025 11:59 PM
share Share
Follow Us on
पीएम मोदी करने वाले हैं मणिपुर का दौरा? क्या है सच, अधिकारी ने दिया जवाब

क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर का दौरा करने वाले हैं? इस सवाल का जवाब मिल गया है। मणिपुर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने रविवार को बताया कि अब तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि पीएम मोदी सितंबर के दूसरे सप्ताह में राज्य का दौरा करेंगे। मीडिया के एक वर्ग में आई खबरों में कहा गया है कि राज्य में दो साल पहले शुरू हुए जातीय संघर्ष के बाद से यह प्रधानमंत्री का पहला दौरा होगा। खबरों के अनुसार, मोदी सितंबर के दूसरे सप्ताह में मणिपुर का दौरा करेंगे।

विपक्षी कर रहे हैं आलोचना
मणिपुर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सदस्य लैशेम्बा सनाजाउबा ने भी कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री पड़ोसी राज्य मिजोरम के दौरा के अपने कार्यक्रम के समय राज्य का दौरा करेंगे। विपक्षी दल मणिपुर का दौरा न करने के लिए प्रधानमंत्री की आलोचना करते रहे हैं। मणिपुर में मई 2023 से मेइती और कुकी समुदायों के बीच हिंसा में कम से कम 260 लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए।

क्या आई थी खबर
राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘नहीं, अब तक हमें केंद्र सरकार से इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है कि प्रधानमंत्री सितंबर के दूसरे सप्ताह में मणिपुर का दौरा करेंगे।’ पीटीआई-भाषा द्वारा संपर्क किए जाने पर कुछ अन्य अधिकारियों ने भी इसी तरह के बयान दिए। मीडिया के एक वर्ग में आई खबरों के अनुसार, मोदी सितंबर में मिजोरम की अपनी यात्रा के साथ-साथ मणिपुर का भी दौरा कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री 12 सितंबर को मिजोरम पहुंचेंगे और अगले दिन बैराबी-सैरंग रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे। लैशेम्बा ने इंफाल में एक कार्यक्रम के दौरान सवालों के जवाब में कहा कि मैंने मीडिया में आई इन खबरों पर भी गौर किया है कि प्रधानमंत्री सितंबर के दूसरे हफ्ते में राज्य का दौरा करेंगे। हालांकि, अब तक इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

Narendra Modi PM Modi Manipur
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।