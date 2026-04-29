बंगाल चुनाव के बाद बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? केंद्र सरकार ने क्या कहा
बता दें कि कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने जानकारी दी थी कि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि की वजह से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को पेट्रोल पर 20 और डीजल पर सौ रुपए का नुकसान हो रहा।
Petrol-Diesel Rate: केंद्र सरकार ने मंगलवार को इन अटकलों को खारिज कर दिया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने मंगलवार को कहा कि देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी नहीं है। सरकार आपूर्ति बनाए रखने का पूरा प्रयास कर रही है।
उन्होंने लोगों से घबराहट में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं खरीदने की अपील भी दोहराई। उन्होंने कहा कि कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति भी 70 फीसदी पहुंच गई है।
अमेरिका और ईरान युद्ध को करीब साठ दिन होने पर पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर सरकार की रणनीति के बारे में पूछे जाने पर शर्मा ने कहा कि इस दौरान सरकार ने आपूर्ति बनाए रखी है। उन्होंने भरोसा जताया कि युद्ध लंबा चलने से आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपूर्ति बरकरार रहेगी।
बता दें कि कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने जानकारी दी थी कि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि की वजह से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को पेट्रोल पर 20 और डीजल पर सौ रुपए का नुकसान हो रहा।
होर्मुज में जल्द शुरू हो निर्बाध आवागमन
इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने कहा है कि होर्मुज में जल्द सुरक्षित और निर्बाध तरीके से आवागमन शुरू हो। सोमवार को समुद्री क्षेत्र में जलमार्गों की सुरक्षा और संरक्षण विषय पर खुली बहस के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रभारी राजदूत योजना पटेल ने यह बात कही।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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