इस दिवाली सस्ती हो जाएंगी जरूरत की चीजें, PM मोदी का GST को लेकर बड़ा ऐलान

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जीएसटी रिफॉर्म की चर्चा से इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि केंद्र सरकार राज्यों से बात कर पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का ऐलान कर सकती है।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।Fri, 15 Aug 2025 08:59 AM
PM Modi on GST: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस दीपावाली पर देश के बड़ा तोहफा देने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से देश में जीएसटी रिफॉर्म की बात चल रही है। इसके लिए हमने राज्यों से भी बात की है। एक उच्चस्तरीय कमेटी इस मामले पर चर्चा कर रही है। पीएम ने कहा कि जल्द ही इसको लेकर ऐलान किया जा सकता है, जिससे कि रोजमर्रा की जरूरत की काफी चीजें सस्ती हो जाएंगी।

आपको बता दें कि काफी लंबे समय से पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की जा रही है। इस मामले पर केंद्र और राज्यों के बीच तकरार चल रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जीएसटी रिफॉर्म की चर्चा से इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि केंद्र सरकार राज्यों से बात कर पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का ऐलान कर सकती है। इससे ईंधन के दाम में काफी कमी आ सकती है और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से 79वें स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए कहा कि देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू किये आठ साल हो चुके हैं। इसके फायदे दिख रहे हैं। अब इस साल दिवाली पर एक विशेष तोहफा मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के जीएसटी सुधार किए जा रहे हैं। इसके लिए समीक्षा का काम पूरा कर लिया गया है। राज्यों से भी सलाह-मशविरा हो चुका है।

प्रधानमंत्री ने बताया कि नई पीढ़ी के सुधारों के तहत जीएसटी में कर की दरें कम की जायेंगी। इसका लाभ देश के आम लोगों को मिलेगा। चीजें सस्ती हो जायेंगी। इसका लाभ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को मिलेगा। उल्लेखनीय है कि देश में जीएसटी की व्यवस्था 01 जुलाई 2017 से लागू की गयी थी।

Petrol Diesel Rate GST Narendra Modi
