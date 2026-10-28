FATF की ग्रे लिस्ट में फिर शामिल होगा पाकिस्तान? मसूद अजहर को लेकर बेनकाब करने की तैयारी में भारत

आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में मई 2025 में भारत ने जब बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के मुख्य ठिकाने पर हमला किया था तब मसूद अजहर के कई रिश्तेदार मारे गए थे।

वैश्विक मंच पर पाकिस्तान फिर एकबार बेनकाब होने वाला है। भारत ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की पूर्ण बैठक में पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि 28 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस बैठक के लिए यह तैयारी की गई है। पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा घोषित आतंकवादी और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के प्रमुख मसूद अजहर की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

नाम नहीं छापने की शर्त पर इन लोगों ने बताया कि भारत का पक्ष इस बात पर टिका है कि तालिबान शासन ने पाकिस्तान के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि मसूद अजहर इस समय अफगानिस्तान में है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) प्रमुख हाफिज सईद सहित अन्य आतंकवादियों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कुछ कदम जरूर उठाए हैं, लेकिन मसूद अजहर के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई किए जाने का कोई सबूत नहीं है।

पिछले एक हफ्ते में भारत ने अपने सहयोगी देशों के राजनयिकों के साथ-साथ FATF के प्रमुख सदस्यों से संपर्क साधा है ताकि इस कदम के लिए उनका समर्थन हासिल किया जा सके। उम्मीद है कि 28-30 अक्टूबर के बीच पेरिस में होने वाली FATF की पूर्ण बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी। यह बैठक यूनाइटेड किंगडम के गाइल्स थॉमसन की अध्यक्षता में होने वाली है। इस बैठक में पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी प्रयासों की समीक्षा की जाएगी।

भारत ने मसूद अजहर पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। भारत को 2001 में संसद पर हमले, 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमले और 2019 में पुलवामा बम धमाके जैसे कई आतंकी हमलों के मामले में मसूद अजहर की तलाश है। तालिबान शासन ने पाकिस्तानी अधिकारियों के उस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि जैश-ए-मोहम्मद का संस्थापक 2019 से अफगानिस्तान में है।

कंधार हाईजैक के बाद छोड़ा गया था मसूद अजहर दिसंबर 1999 में काठमांडू से कंधार जा रही फ्लाइट IC 814 को हाईजैक कर लिया गया था। उस दौरान यात्रियों की रिहाई के बदले भारत ने मसूद अजहर और दो अन्य आतंकवादियों को छोड़ दिया था। मई 2019 में चीन द्वारा मसूद अजहर को सूचीबद्ध करने से अपना विरोध हटा लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने उसे एक वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया था।

आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में मई 2025 में भारत ने जब बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के मुख्य ठिकाने पर हमला किया था तब मसूद अजहर के कई रिश्तेदार मारे गए थे।

FATF की ग्रे लिस्ट में था पाकिस्तान 2018 से 2022 के बीच पाकिस्तान को FATF की "ग्रे लिस्ट" में रखा गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान आतंकी फंडिंग खासकर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा द्वारा फंड जुटाने को रोकने में नाकाम रहा था। इसके अलावा उसके एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग ढांचे में भी कई कमियां थीं। उस पर यह भी आरोप था कि उसने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादियों पर वित्तीय प्रतिबंधों को ठीक से लागू नहीं किया और आतंकवाद से जुड़े मामलों में बहुत कम लोगों पर मुकदमा चलाया या उन्हें दोषी ठहराया। FATF दबाव के कारण पाकिस्तान को कुछ आतंकी सरगनाओं खासकर लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से जुड़े आतंकियों के खिलाफ कई कदम उठाने पड़े।