फिर होगा ऑपरेशन सिंदूर? विदेश से लौटते PM करेंगे कैबिनेट सुरक्षा समिति की बैठक; पाक में हड़कंप

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को हुए कार धमाके के बाद जहां सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और कार ब्लास्ट के तार दहशतगर्दों से जोड़ रही हैं। वहीं केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति (CCS) की बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री फिलहाल भूटान दौरे पर हैं। उनके लौटने पर बुधवार को यह बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें दिल्ली विस्फोट की जांच की स्थिति पर भी चर्चा की जाएगी तथा आगे की रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा।

ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद CCS की यह पहली बैठक होगी। इससे पहले 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई थी, जिसके कुछ दिनों बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान पर डिप्लोमैटिक प्रहार किया था।

ऑपरेशन सिंदूर पार्ट-2 की चर्चा क्यों? अब एक बार फिर से ये चर्चा हो रही है कि क्या सरकार ऑपरेशन सिंदूर पार्ट-2 शुरू कर सकती है क्योंकि सरकार पहले ही कह चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और अगर पाकिस्तान की तरफ से आतंकी साजिश रची गई तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सरकार पहले ही यह भी स्पष्ट कर चुकी है कि एक्ट ऑफ टेरर को ऐक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इसलिए, इसकी संभावना बढ़ने लगी है कि भारत फिर से पाक स्थित आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकता है या उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कर सकता है।

अभी तक फिदायीन हमले की पुष्टि नहीं बहरहाल, दिल्ली धमाके में अभी तक फिदायीन हमले की पुष्टि नहीं हुई है लेकिन दो पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल से तार जुड़े हैं। इसमें शाहीन के जरिए जैश-ए-मोहम्मद से तार जुड़ रहे हैं। दूसरी तरफ, पाकिस्तान में भारत की तरफ से संभावित कार्रवाई को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस वक्त उनका देश युद्ध का स्थिति में है।

पाकिस्तान क्यों भारत को ठहरा रहा कसूरवार हालांकि, उनका यह बयान इस्लामाबाद कोर्ट परिसर में हुए आत्मघाती धमाके के संदर्भ में आया है लेकिन पाक प्रधानमंत्री ने जिस तरह इन धमाकों के लिए भारत को कसूरवार ठहराया है, वह उऩकी चिंता, परेशानी और घबराहट दिखाता है। उन्हें डर है कि भारत कहीं फिर से हमला न बोल दे, इसलिए पहले से ही शहबाज शरीफ भारत को कसूरवार ठहराने में जुट गए हैं।