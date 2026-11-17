'तब तक सुनवाई नहीं, जब तक कि....', राहुल गांधी के 48 सवालों वाली अर्जी पर CJI की खरी-खरी
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि ECI द्वारा इस अर्जी पर अपनी आपत्तियां दाखिल करने के बाद, 9 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई होगी।
विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण (SIR) में गड़बड़ियों के आरोपों से संबंधित याचिकाओं और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं द्वारा पूछे गए 48 सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले की तब तक सुनवाई नहीं कर सकता, जब तक कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) इस अर्जी पर अपनी आपत्तियां दाखिल न कर दे। देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मंगलवार (17 नवंबर) को कहा कि ECI द्वारा इस अर्जी पर अपनी आपत्तियां दाखिल करने के बाद पीठ 9 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करेगी।
ECI की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी की इस अर्जी पर गंभीर आपत्तियां हैं। साल्वे ने कहा, "हमें इस पर कुछ कहना है। इसमें बहुत गंभीर पूर्वाग्रह है।" इस पर CJI सूर्यकांत ने टिप्पणी की, "जो भी हो, आप अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। आप अपनी आपत्तियां उठा सकते हैं।" CJI ने आगे कहा, "हम इन सवालों के मुद्दे पर विचार करेंगे और फिर कोई फैसला लेंगे।" राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए थे।
एक तारीख तय कर रहे, उसी पर सुनवाई
इससे पहले कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी और 'इंडिया' गठबंधन के अन्य नेताओं की ओर से दाखिल 48 सवालों वाले उस आवेदन का जिक्र किया, जिसमें चुनाव आयोग से देशभर में एसआईआर की प्रक्रिया और फैसले लेने के तरीके से जुड़े 48 लिखित सवाल पूछने की अनुमति मांगी गई है। सिब्बल ने कहा, "हम निर्वाचन आयोग से कुछ सवालों के जवाब मांग रहे हैं। इस बीच आयोग इनका जवाब दे सकता है।" इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, “हम एक तारीख तय कर रहे हैं। हम सवालों से जुड़े आपके आवेदन पर भी सुनवाई करेंगे और फिर इस पर फैसला लेंगे।”
राहुल की याचिका में क्या?
दरअसल, राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने उच्चतम न्यायालय में आवेदन देकर मांग की है कि निर्वाचन आयोग की ओर से उप निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और दोनों निर्वाचन आयुक्त हलफनामा दायर कर विभिन्न मुद्दों पर जवाब दें, जिनमें एसआईआर को मंजूरी देना, मतदाता सूची से कथित तौर पर नाम हटाए जाना और निर्वाचन आयोग की ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण प्रणाली में किए गए बदलावों से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।
आयोग की पारदर्शिता पर सवाल
याचिका में सवाल किया गया है कि क्या निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रव्यापी SIR से जुड़े फैसले वास्तव में एक सामूहिक निकाय के रूप में लिए थे या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जानकारी, मंजूरी या सहमति के बिना ही आयोग की शक्तियों का इस्तेमाल किया था।याचिकाकर्ताओं ने ऑनलाइन 'फॉर्म-6' में किए गए बदलावों और 'ईसीआईनेट' तथा 'ईआरओनेट' मतदासा सूची डेटाबेस के कामकाज पर भी सवाल खड़े किए, जिसे उन्होंने 'केंद्रीकृत' और 'गैरपारदर्शी' बताया।
इसमें शीर्ष अदालत से यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि सवालों के जवाब उप निर्वाचन आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी तथा निर्वाचन आयोग की सूचना प्रौद्योगिकी महानिदेशक की ओर से हलफनामे के माध्यम से दिए जाएं। मामले में राहुल के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सौगत रॉय, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, संजय राउत, एमए बेबी, डी राजा, महुआ माझी, सुप्रिया सुले, ईटी मोहम्मद बशीर, थोल थिरुमावलवन और सज्जात अहमद किचलू सह-याचिकाकर्ता हैं। (भाषा इनपुट्स के साथ)
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।