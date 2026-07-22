कभी नहीं भूलेंगे… चीन ने भारतीय सेना को क्यों कहा थैंक्यू?

चीनी सेना के एडमिरल ने कहा कि दोनों देशों के साझा हित, आपसी मतभेदों से कहीं अधिक बड़े हैं। उन्होंने भारतीय सेना के एक अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।

चीन ने भारतीय सेना की तारीफ की है। यहीं नहीं एक किस्से को याद करते हुए चीन ने भारत की जांबाज सेना के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। दरअसल हाल ही में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने अपना 99वीं वर्षगांठ मनाया। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में चीन के रक्षा अताशे रियर एडमिरल यू जियान ने बताया कि किस तरह भारतीय सेना ने पिछले साल केरल तट के पास एक जलते जहाज से 12 चीनी चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचाया था। इसे याद करते हुए उन्होंने भारत और चीन की साझेदारी पर भी जोर डाला।

समारोह को संबोधित करते हुए रियर एडमिरल यू जियान ने कहा, “हम यह कभी नहीं भूलेंगे कि कैसे पिछले साल जून में भारतीय सेना ने केरल तट के पास आग की चपेट में आए जहाज से 12 चीनी नाविकों को बचाया था।" उन्होंने कहा कि भारत और चीन पड़ोसी हैं और दोनों ही विकास के अहम पड़ाव पर हैं। उनके मुताबिक दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में भारत-चीन संबंध सही रास्ते पर लौट आए हैं।

चीनी रक्षा अताशे ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा हित, आपसी मतभेद से ऊपर हैं। उन्होंने कहा, "हमारा हमेशा से मानना रहा है कि दोनों देशों के बीच के साझे हित हमारे मतभेदों से कहीं अधिक बड़े हैं।" चीन ने भारत के साथ अपने सैन्य और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने की भी बात कही। रियर एडमिरल यू जियान ने कहा कि चीन कूटनीतिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से बातचीत बनाए रखने, आपसी विश्वास बढ़ाने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ काम करने को तैयार है।

क्या हैं इसके मायने? चीनी सैन्य अधिकारी का यह बयान दोनों देशों के बीच संबंधों के धीरे-धीरे सामान्य होने और रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ने का संकेत देता है। गौरतलब है कि बीते साल SCO समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकातों के बाद दोनों देशों के रिश्तों में लगातार सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच बीते अगस्त में चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय वार्ता हुई थी।