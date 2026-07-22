Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कभी नहीं भूलेंगे… चीन ने भारतीय सेना को क्यों कहा थैंक्यू?

By Jagriti Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

चीनी सेना के एडमिरल ने कहा कि दोनों देशों के साझा हित, आपसी मतभेदों से कहीं अधिक बड़े हैं। उन्होंने भारतीय सेना के एक अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।

कभी नहीं भूलेंगे… चीन ने भारतीय सेना को क्यों कहा थैंक्यू?

चीन ने भारतीय सेना की तारीफ की है। यहीं नहीं एक किस्से को याद करते हुए चीन ने भारत की जांबाज सेना के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। दरअसल हाल ही में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने अपना 99वीं वर्षगांठ मनाया। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में चीन के रक्षा अताशे रियर एडमिरल यू जियान ने बताया कि किस तरह भारतीय सेना ने पिछले साल केरल तट के पास एक जलते जहाज से 12 चीनी चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचाया था। इसे याद करते हुए उन्होंने भारत और चीन की साझेदारी पर भी जोर डाला।

समारोह को संबोधित करते हुए रियर एडमिरल यू जियान ने कहा, “हम यह कभी नहीं भूलेंगे कि कैसे पिछले साल जून में भारतीय सेना ने केरल तट के पास आग की चपेट में आए जहाज से 12 चीनी नाविकों को बचाया था।" उन्होंने कहा कि भारत और चीन पड़ोसी हैं और दोनों ही विकास के अहम पड़ाव पर हैं। उनके मुताबिक दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में भारत-चीन संबंध सही रास्ते पर लौट आए हैं।

ये भी पढ़ें:फिर करीब आ रहे भारत और चीन, पहली बार हुई यह खास मीटिंग; जिनपिंग कर सकते हैं दौरा

चीनी रक्षा अताशे ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा हित, आपसी मतभेद से ऊपर हैं। उन्होंने कहा, "हमारा हमेशा से मानना रहा है कि दोनों देशों के बीच के साझे हित हमारे मतभेदों से कहीं अधिक बड़े हैं।" चीन ने भारत के साथ अपने सैन्य और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने की भी बात कही। रियर एडमिरल यू जियान ने कहा कि चीन कूटनीतिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से बातचीत बनाए रखने, आपसी विश्वास बढ़ाने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ काम करने को तैयार है।

ये भी पढ़ें:कैलास मानसरोवर झील में 1-1 बाल्टी पानी से नहा रहे श्रद्धालु, चीन का नियम- VIDEO
ये भी पढ़ें:बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से तोड़ा नाता, खुद को बताया आजाद; क्यों टेंशन में चीन

क्या हैं इसके मायने?

चीनी सैन्य अधिकारी का यह बयान दोनों देशों के बीच संबंधों के धीरे-धीरे सामान्य होने और रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ने का संकेत देता है। गौरतलब है कि बीते साल SCO समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकातों के बाद दोनों देशों के रिश्तों में लगातार सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच बीते अगस्त में चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय वार्ता हुई थी।

वांग यी से मिले जयशंकर

इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को मनीला में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि भारत और चीन के बीच सामान्य संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति जरूरी है। अबातचीत के दौरान जयशंकर ने बाजार तक पहुंच, व्यापार असंतुलन और सप्लाई चेन को लेकर अनिश्चितता जैसे मुद्दों पर भारत की चिंताएं भी उठाईं। बता दें कि दोनों मंत्री दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (ASEAN) की हिस्सा लेने के लिए फिलीपीन की राजधानी मनीला में हैं।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

और पढ़ें
India China News China
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।