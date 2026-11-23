'गौ माता की हत्या होने नहीं देंगे', बंगाल में गोकशी के खिलाफ बिल लाएंगे शुभेंदु अधिकारी, 100000 वाला ऐलान
इसके साथ ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ये भी घोषणा की कि वृद्ध गायों के रखरखाव, देखभाल और चिकित्सा उपचार के लिए राज्यभर की गौशालाओं को सालाना एक लाख रुपये मिलेंगे।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि उनकी सरकार गोहत्या को रोकने के लिए एक विधेयक लाएगी और वृद्ध मवेशियों के रखरखाव और उपचार के लिए गौशालाओं को सालाना एक लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। यह घोषणा सोमवार (23 नवंबर) को राज्य सचिवालय 'नबन्ना' में हुई कैबिनेट बैठक के बाद की गई। इस दौरान अधिकारी ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार 1950 के पशुधन अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू करेगी। मुख्यमंत्री ने गोहत्या पर रोक की बात पर जोर देते हुए कहा, "राज्य में गौ माता की हत्या की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे कोई इसका कोई भी अर्थ निकाले।"
यह पूछे जाने पर कि क्या इस कदम से बूचड़खाने भी प्रभावित होंगे, तो अधिकारी ने कहा कि अधिकृत बूचड़खानों के संचालन और गायों की हत्या के बीच अंतर है। उन्होंने कहा, "बूचड़खाने और गाय को हाथ लगाना एक ही बात नहीं है। अगर अनुमति है, तो बूचड़खानों में पशुवध हो सकता है।" मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि मौजूदा कानूनी प्रावधानों के बावजूद राज्य के कुछ हिस्सों में अभी भी अवैध रूप से मवेशियों का वध हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह की प्रथाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने इस मामले पर कलकत्ता हाई कोर्ट की टिप्पणियों का भी हवाला दिया। अधिकारी ने कहा, "ऐसी चीजों की अनुमति नहीं दी जाएगी। वे यह काम चोरी-छिपे कर रहे हैं। मुझे विवरण भेजें, मैं इसे रोकूंगा।"
राज्य सरकार 1950 के पशुधन अधिनियम के प्रावधानों को लागू कर रही है, जिसके तहत मवेशियों के वध के लिए प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक है। ये नियम 14 वर्ष से कम आयु के मवेशियों के वध पर भी रोक लगाते हैं और इसके लिए सक्षम स्थानीय प्राधिकारी या राज्य पशु संसाधन विभाग से लिखित अनुमति के साथ-साथ पशु को वध के लिए उपयुक्त घोषित करने वाले प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
पशुवध के संबंध में 13 मई को जारी एक राज्य अधिसूचना के बाद यह मुद्दा कलकत्ता हाई कोर्ट के समक्ष आया था। हाई कोर्ट ने 21 मई को अधिसूचना को बरकरार रखते हुए दोहराया था कि आवश्यक फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना पशुओं का वध नहीं किया जा सकता है। अधिकारी ने अदालत की टिप्पणियों का हवाला देते हुए जोर दिया कि मौजूदा प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाएगा और सरकार अवैध पशुवध के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
मवेशियों के कल्याण के उद्देश्य से उठाए गए एक समानांतर कदम में, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि गौशालाओं को वृद्ध गायों के रखरखाव, देखभाल और चिकित्सा उपचार के लिए सालाना एक लाख रुपये मिलेंगे। उन्होंने कहा कि यह अनुदान इन आश्रय स्थलों में मवेशियों के भरण-पोषण में मदद करेगा।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।