रूसी राजनयिक को भी करेंगे तलब? भारतीय विदेश मंत्रालय से यूक्रेन ने क्यों पूछे तीखे सवाल

यह घटनाक्रम काला सागर में भारतीय नाविकों से जुड़ी एक और घटना के कुछ दिनों बाद हुआ है। 25 जुलाई को, पलाऊ के झंडे वाले कार्गो जहाज एजीएन आरएजीएनएआर पर कथित तौर पर तीन ड्रोन से हमला किया गया था।

काला सागर में नागरिक जहाजों, पोतों और बंदरगाहों पर लगातार रूस की तरफ से किए जा रहे ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच यूक्रेन ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार के सामने गंभीर चिंता जताई है और तीखे सवाल भी पूछे हैं। यूक्रेनी दूतावास द्वारा जारी एक बयान में भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) से यह सवाल किया गया है कि क्या वह इन हमलों पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए एक बार फिर रूसी प्रतिनिधि को तलब करेगा। भारत में यूक्रेनी दूतावास द्वारा जारी बयान में कीव ने कहा कि रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों के लगातार खतरे के बीच, 13 भारतीय क्रू सदस्य चोरनोमोर्स्क बंदरगाह पर MV AMIR 1 जहाज पर फंसे हुए हैं।

दूतावास ने कहा, "यूक्रेन के काला सागर बंदरगाहों से चिंताजनक खबरें आ रही हैं क्योंकि रूस आम नागरिकों के जहाजों और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे पर हमले तेज कर रहा है।" साथ ही कहा कि रूस की हरकतों के कारण इस इलाके में काम कर रहे भारतीय नाविकों की मौत और उन्हें चोटें भी आई हैं। दूतावास ने कहा कि यूक्रेनी अधिकारी हर संभव मदद दे रहे हैं और प्रभावित नाविकों के मामले में यूक्रेन में भारतीय दूतावास के साथ लगातार संपर्क में हैं। यूक्रेन ने इस बात पर भी निराशा जताई कि ब्लैक सी में सुरक्षा को लेकर यूक्रेनी विदेश मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर के बीच टेलीफोन पर बातचीत के उसके अनुरोध का कोई जवाब नहीं मिल सका है।

सुरक्षा एडवाइजरी पर भी सवाल बयान में आगे यह सवाल भी उठाया गया कि क्या भारत की मौजूदा सुरक्षा एडवाइजरी काला सागर में भारतीय नाविकों के सामने आने वाले खतरों को सही ढंग से बताती हैं। कीव ने भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग द्वारा 15 जुलाई को होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) और 23 जुलाई को काला सागर के लिए जारी अलग-अलग एडवाइजरी का हवाला दिया। उनका तर्क है कि दोनों की तुलना करने पर "गंभीर सवाल" उठते हैं कि क्या काला सागर के लिए दी गई सलाह, आम नागरिकों के जहाजों पर रूस के बार-बार होने वाले हमलों से पैदा हुए खतरे के स्तर के अनुरूप है। दूतावास ने कहा कि उसने 'फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया' के हालिया बयान पर ध्यान दिया है, जिसमें ज़्यादा जोखिम वाले समुद्री इलाकों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की गई है।

पुराना मामला याद दिलाया यूक्रेन ने याद दिलाया कि इससे पहले 'MV Golden Leo' पर हुए हमले में चार भारतीय नागरिकों की मौत के बाद भारत ने रूसी प्रतिनिधि को तलब किया था। वहीं, हाल ही में 27 जुलाई को 'MV OMORFI' जहाज पर हुए हमले में भारतीय नाविक सागर गुप्ता की मौत के बाद भारत ने यूक्रेन के राजदूत डॉ. ओलेक्सैंड्र पोलिशचुक को तलब किया था। अब यूक्रेन ने पूछा है कि क्या रूस द्वारा जारी खतरों को देखते हुए वही प्रक्रिया रूसी प्रतिनिधि के साथ दोहराई जाएगी।