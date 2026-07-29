रूसी राजनयिक को भी करेंगे तलब? भारतीय विदेश मंत्रालय से यूक्रेन ने क्यों पूछे तीखे सवाल
यह घटनाक्रम काला सागर में भारतीय नाविकों से जुड़ी एक और घटना के कुछ दिनों बाद हुआ है। 25 जुलाई को, पलाऊ के झंडे वाले कार्गो जहाज एजीएन आरएजीएनएआर पर कथित तौर पर तीन ड्रोन से हमला किया गया था।
काला सागर में नागरिक जहाजों, पोतों और बंदरगाहों पर लगातार रूस की तरफ से किए जा रहे ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच यूक्रेन ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार के सामने गंभीर चिंता जताई है और तीखे सवाल भी पूछे हैं। यूक्रेनी दूतावास द्वारा जारी एक बयान में भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) से यह सवाल किया गया है कि क्या वह इन हमलों पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए एक बार फिर रूसी प्रतिनिधि को तलब करेगा। भारत में यूक्रेनी दूतावास द्वारा जारी बयान में कीव ने कहा कि रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों के लगातार खतरे के बीच, 13 भारतीय क्रू सदस्य चोरनोमोर्स्क बंदरगाह पर MV AMIR 1 जहाज पर फंसे हुए हैं।
दूतावास ने कहा, "यूक्रेन के काला सागर बंदरगाहों से चिंताजनक खबरें आ रही हैं क्योंकि रूस आम नागरिकों के जहाजों और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे पर हमले तेज कर रहा है।" साथ ही कहा कि रूस की हरकतों के कारण इस इलाके में काम कर रहे भारतीय नाविकों की मौत और उन्हें चोटें भी आई हैं। दूतावास ने कहा कि यूक्रेनी अधिकारी हर संभव मदद दे रहे हैं और प्रभावित नाविकों के मामले में यूक्रेन में भारतीय दूतावास के साथ लगातार संपर्क में हैं। यूक्रेन ने इस बात पर भी निराशा जताई कि ब्लैक सी में सुरक्षा को लेकर यूक्रेनी विदेश मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर के बीच टेलीफोन पर बातचीत के उसके अनुरोध का कोई जवाब नहीं मिल सका है।
सुरक्षा एडवाइजरी पर भी सवाल
बयान में आगे यह सवाल भी उठाया गया कि क्या भारत की मौजूदा सुरक्षा एडवाइजरी काला सागर में भारतीय नाविकों के सामने आने वाले खतरों को सही ढंग से बताती हैं। कीव ने भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग द्वारा 15 जुलाई को होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) और 23 जुलाई को काला सागर के लिए जारी अलग-अलग एडवाइजरी का हवाला दिया। उनका तर्क है कि दोनों की तुलना करने पर "गंभीर सवाल" उठते हैं कि क्या काला सागर के लिए दी गई सलाह, आम नागरिकों के जहाजों पर रूस के बार-बार होने वाले हमलों से पैदा हुए खतरे के स्तर के अनुरूप है। दूतावास ने कहा कि उसने 'फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया' के हालिया बयान पर ध्यान दिया है, जिसमें ज़्यादा जोखिम वाले समुद्री इलाकों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की गई है।
पुराना मामला याद दिलाया
यूक्रेन ने याद दिलाया कि इससे पहले 'MV Golden Leo' पर हुए हमले में चार भारतीय नागरिकों की मौत के बाद भारत ने रूसी प्रतिनिधि को तलब किया था। वहीं, हाल ही में 27 जुलाई को 'MV OMORFI' जहाज पर हुए हमले में भारतीय नाविक सागर गुप्ता की मौत के बाद भारत ने यूक्रेन के राजदूत डॉ. ओलेक्सैंड्र पोलिशचुक को तलब किया था। अब यूक्रेन ने पूछा है कि क्या रूस द्वारा जारी खतरों को देखते हुए वही प्रक्रिया रूसी प्रतिनिधि के साथ दोहराई जाएगी।
नाविक संघों की बढ़ती मांग
इस बीच, 'फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया' ने भी उच्च जोखिम वाले समुद्री क्षेत्रों में भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। यूक्रेन ने इन मांगों का समर्थन करते हुए उम्मीद जताई है कि भारतीय विदेश मंत्रालय और शिपिंग महानिदेशालय काला सागर में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए उचित निवारक उपाय करेंगे। यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब काला सागर और मध्य पूर्व जैसे संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में काम करने वाले भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंताएं बढ़ रही हैं। 'फॉरवर्ड सीमेन्स यूनियन ऑफ इंडिया' (एफएसयूआई) के अनुसार, 15 लोगों के क्रू (जिसमें 13 भारतीय शामिल हैं) वाला यह जहाज 'भयानक और जानलेवा स्थिति' का सामना कर रहा है। यूनियन ने बताया कि जहाज के ठीक आस-पास बार-बार ड्रोन और मिसाइल हमले हो रहे हैं।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।